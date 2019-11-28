貿易戰衝擊 5G供應鏈出現兩極化發展

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券表示，針對近期最熱門的第五代行動通訊 (5G) 議題，受到中美貿易戰衝擊，產業供應鏈似乎出現兩極發展的趨勢，預估 5G 於 2022 至 2024 年達到高峰，正向看待 5G 相關供應鏈。此外，富邦證券預期自動駕駛的實現指日可待，也看好新能源車概念投資。

富邦證券表示，2019 年投資市場雖然受到中美貿易戰衝擊，但因各國央行持續寬鬆政策，5G 相關供應鏈仍然欣欣向榮，綜觀電子終端產業，除了 5G 帶動相關產業鏈之外，其他終端產品成長率幾乎都陷入成長停滯的狀況，5G 產業供應鏈似乎出現兩極發展趨勢。

展望 2020 年，富邦證券表示，主要國家仍然積極投入 5G 相關基礎建設，開啟初期佈建與商轉，雖然富邦預期運營商在資本支出壓力之下，基礎建設需求將呈現漸進式提升，但非一次到位。

而觀察終端產品，包括 iPhone 以及非蘋手機皆積極推出支援 5G 產品，5G 滲透率提升速度將遠較之前 4G 時代快速許多，也將帶動相關需求及應用蓬勃發展，終端需求快速提升也將驅使運營商加速基礎建設投資，進而呈現正向循環，並預估於 2022 至 2024 達到高峰，正向看待 5G 相關供應鏈。

除了市場最熱門的 5G 議題之外，富邦證券認為，2019 年車用相關產業受到全球車市疲弱逆風影響，但因相對偏低的基期，使得新能源車將成為 2020 年市場聚焦的方向之一。

富邦證券表示，特斯拉上海廠第四季開始量產，將自 2020 年第一季開始交付車輛，特斯拉並宣布柏林廠建廠計畫，除了特斯拉積極擴產之外，也可以看到傳統車廠也競相投入新能源車開發，由於自動駕駛輔助系統 (ADAS) 在新能源車應用比例顯著提升，富邦證券也看好相關應用將正面提升供應鏈成長契機。