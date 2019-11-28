軟板客戶拉貨升溫 新揚科11月營收估可優於10月

軟板業上游 FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 受惠客戶端需求明確、拉貨增加挹注，法人估 11 月營收將優於 10 月的 2.5 億元，推升 11 月營收月增與年增，並上修第 4 季營收預估，由原本季減 10-15%，降到個位數以內衰退幅度。

新揚科 2019 第 3 季營收 8.36 億元，毛利率也提升到 16%，但業外提列高達 3500 萬元匯損，影響稅後純益 2990 萬元，創 13 季以來新低，累計前 3 季稅後純益 1.07 億元，每股純益 1.06 元。

由於軟板上游拉貨季節在第 3 季達巔峰，法人估，新揚科第 4 季營收將較第 3 季下滑約 10-15%，但目前整體軟板業拉貨狀況明顯較 10 月好轉，營收估將較去年成長逾 10%。

新揚科 2019 年前 3 季營收 21.45 億元，營業淨利 1.62 億元，稅前盈餘 1.3 億元，稅後純益為 1.07 億元，每股純益為 1.06 元。

新揚科去年第 4 季完成新增 10 萬米平方產能，推升雙面板月產能 40 萬到 45 萬米平方，單面產品產能約 10 萬米平方到 15 萬米平方，公司也規劃，明年下半年在台灣還要新增 1-2 條生產線，因應市場需求。