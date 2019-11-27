牛皮股變熱門股 中鋼特1年大漲25% 大戶瘋搶

一般投資人對中鋼股價的印象是超牛皮，投資定存股中鋼 (2002-TW)，結果 1 年下來，股價動也不動，但多數人可能不曉得一檔中鋼特 () 1 年卻大漲 25%。

《財訊》報導指出，這 1、2 年來市場強調定存概念股的好處，也點名許多穩健的高殖利率好股，但市場上喊了這麼多，到頭來卻沒有推薦最為穩健的投資工具特別股，反倒是許多投資大戶瞄準特別股，早已成為資產配置中最穩定報酬的一環。

近年承辦過全台半數特別股發行的元大承銷商表示，從殖利率角度看，若是在 2008 年高價位 50 元買進中鋼，由於當時中鋼配發現金 3.5 元，換算殖利率高達 7%，對多數人太具投資誘因了，因此，在市場推廣存股概念下，中鋼是第一家達到百萬股民的企業，可見多少小股民視中鋼為長期穩健的高殖利率概念股。

但從結果來看，這十年中鋼的配息狀況，由於業績乏善可陳，現金股息少得可憐，除了 2010 年配發 2 元現金股息之外，其他年分幾乎都無法配發到 1 元的現金股息，所以若在 2008 年以 50 元買進中鋼的小股民，至今把所有股息加總，若賣出仍處在虧損狀態。

《財訊》報導指出，反觀中鋼特別股，不管中鋼業績好壞與否，每年都配發 1.4 元的現金股息，若以定存的角度，特別股這十年來的現金股息，已經勝過中鋼了。中鋼特別股本來股價約 40 元左右，換算殖利率約 3.5%，遠勝過中鋼的 2%，自然引爆了買盤。

這幾年不只台灣壽險機構與大戶瘋特別股，放眼全球，具固定收益和公司體質穩健優勢的特別股，同樣受到退休族青睞。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，特別股會這麼熱，國外相關的特別股指數穩定推升，一切都是當前的大環境所為。由於債券利率倒掛消除，全球主要央行紛紛降息，特別股因仍具殖利率優勢，加上信評表現優異，自然就冒出頭了。