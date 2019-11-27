60歲前退休要存多少才夠？ 調查：至少873萬元

勞保局拍板，明年起勞保年金請領法定年齡延至 62 歲，想提早退休勢必得靠自己，據保險業調查，想在 60 歲前退休至少要準備 873 萬元，才能支應退休後的基本開銷。

保誠人壽今 (27) 日發布退休調查，結果指出，以國人平均餘命 80 歲、退休後所得替代率 7 成估算，想在 60 歲前退休至少要準備 20 年的退休金，以國人平均薪資所得約 5 萬元估算，至少要準備 800 萬元以上的退休金。

但計畫未必能落實在實際行動上，45.3% 受訪者在 40 歲後才開始準備退休金，甚至有一成還沒開始準備，進一步分析還沒準備退休金的年齡結構，以七年級生占比 17% 居冠。

保誠人壽總經理王慰慈說，還沒準備退休金的受訪者，12% 的受訪者主張應「活在當下」，8.5% 則因對退休理財沒有概念，因此遲遲尚未行動。

而退休後到底需要多少錢才夠用？調查發現，近半數受訪者、約 48.7% 認為，每個月只要 2.5 萬元到 5 萬元，但有 52.6% 受訪者說，退休後包括自己在內，須負擔兩人以上的生活支出，反映受訪者預期的退休費用與實際所需支出有差距。

關於籌措退休金的方法，調查指出，高達 8 成主要靠勞保、國民年金與勞退支應生活費，6 成則靠股票與基金投資，另有 56.9% 靠保險金規劃、54% 以定存儲蓄為主。

王慰慈表示，從實務狀況來看，民眾除了準備退休金時還要準備子女教育基金，建議理財時可以「專款專用」概念準備退休金，可透過保單與資產累積，在理財之際也替家庭建構防護網。