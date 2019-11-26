NBA球員Tatum簡單粗暴的理財方式：將球隊薪水百分之百儲蓄

對許多 NBA 球星來說，錢來得快、花得更快，退休後快速破產的球星比比皆是。對 NBA 三年級生 Jayson Tatum 來說，他用一個最簡單的方式來避免這個危機—他把所有打球的薪水存在銀行。

Tatum 在 2017 年加入 NBA，那時他只有 19 歲，被波士頓塞爾提克在第 3 順位選中，這位探花隨後以 4 年 3010 萬美元和球隊簽約。今年第 3 年，他的年薪為 783 萬美元，這筆錢與前兩年一樣，都牢牢鎖定在銀行的存款帳戶。

他在接受媒體訪談時表示，他把從塞爾提克隊獲得的每一分錢，都放在存款帳戶之中，到目前為止，他還沒有動到這筆錢。

他完全有能力這麼做，因為他花的，都是他擔任代言人的收入，他為 Gatorade、 Imo’s Pizza 及 Honey Dew Donuts 等商家代言。

Tatum 表示，他在挑選代言人時，就希望能盡可能幫他找到業外收入。他想趁年輕時多努力，在看到下一筆合約前，他想省下所有的薪水。

他不是唯一擁有儲蓄優先心態的高收入者，喜劇演員 Jay Leno 和前 NFL 球員 Rob Gronkowski，都將他們 100% 來自主業的收入存在銀行，設法靠「副業」的收入過活。

Tatum 很幸運，因為他的代言收入很豐厚，所以他也說，自己並沒有把所有的錢都存起來，他仍然為自己及母親買車，並將可支配的錢花在自己身上—只是排除了打球的薪水收入。