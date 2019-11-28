〈退休友你真好〉提早財務自由難？做對三件事情就可以辦到

人人都很嚮往盡早通往財務自由之路，AIA 友邦人壽建議，面臨時間、退休金額、生活不確定性等三大風險，民眾只要做對三件事情，提早達到財務自由目標，不再遙不可及。

高齡化社會已經成為國際趨勢，退休議題備受重視，也因此，許多人想要藉由投資理財，創造被動收入，完成財務自由的夢想。不過，想要當個職場早退生，面臨風險可不少，AIA 友邦人壽行銷長陳祖譽指出，有三大類風險值得留意，一是時間點：個人因素變化牽動退休年限設定，有可能縮短，亦有可能延長，進而影響到資產累積的時間長短，因此，何時退休是關鍵風險。

二是退休金額：儲存多少金額才足以支撐往後退休生活，尤為重要，不過，人生中總有意外，一旦發生難以預期的情況，恐將打亂原本預定的退休金金額。

三是生活不確定性：即使退休之後，物價漲幅、平均餘命增加等等諸多不確定因素，恐將促使退休金需求增加，不得不慎。

退休金準備期間長達數十年，民眾該如何有效轉嫁風險，做好退休計劃？(圖 / 鉅亨網)

究竟需要多少退休金才足夠？世界銀行建議，退休後所得替代率至少 7 成，AIA 友邦人壽通路行銷業務長張志杰認為，7 成可以當成是指標，但是仍取決於每個人想要過何種生活，看是要維持基本生活開銷，或是吃喝玩樂的快意人生，再善用政府提供的試算功能，推算勞退與勞保所能領取的退休金，其與個人目標月退金差額，即是退休金缺口。

由於退休金準備期間長達數十年，如何有效轉嫁風險，做好退休計劃？陳祖譽認為，可以跟專業理財顧問討論，如何擬訂計畫、利用哪些資產進行配置，才能彌補不足之處。更重要的是，考量未來仍存有利率、通膨等等未知數，必須多預留 20% 的準備部位，才能因應往後退休所需。

此外，他也建議，只要做對三件事情，穩存退休金就不難了。一是不同時期重新檢視資產配置：人生各時期，資產配置需求大不同，舉例來說，40 歲正值青壯期，投資組合若全部重押債券，似乎不妥。因此，每隔 3-5 年檢視一次資產配置很重要。

二是越早準備越好：不同時期，生活會有所改變，若能越早規劃，即可從中進行彈性調整，更能提早享受時間複利效果。舉例來說，股票具有高成長特性，若能趁早投資股市，自然有機會享受較高的成長空間。

三是穩健投資為主：盡量以穩健的債券、基金與保險商品為標的，避免投資高風險性的期貨或其他衍生性等金融商品，這些投機性的投資標的較不適合退休金的資產配置原則。

由於保險商品已經逐漸成為國人重要的退休規劃工具，哪些類型的產品適合納入退休規劃呢？張志杰建議，還本型保單是不錯的考量，以 AIA 友邦人壽來說，「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」、「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」、「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」都很適合做為退休規劃，民眾可以根據風險屬性及偏好度進行選擇。

若是喜歡固定利率商品的人，可以考慮「友邦人壽傳世金屋美元還本終身保險」，因為可以讓保戶清楚了解退休後可領到的金額，十分具吸引力。若是想要在退休後有機會領到多一點金額的人，則可以選擇利變型保單「友邦人壽享樂人生美元利率變動型還本終身保險」及「友邦人壽享富人生利率變動型還本終身保險」，將來有機會享受保險公司投資成果或是參與景氣上漲行情。