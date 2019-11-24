〈觀察〉AirPods Pro組裝產能不足短時間難解 零組件業者喜憂參半

蘋果 AirPods Pro 銷售優於預期，下游組裝廠產能供不應求，雖然傳出蘋果要求追加產能，但預計短時間無法解決，料將支撐台廠明年上半年營運表現，但由於依舊面臨砍價壓力，在出貨未能提升下，營收、毛利率能否延續，將是觀察重點。

蘋果 AirPods Pro 剛推出時未被外界看好，10 月在官網默默上架，也未有太多宣傳，蘋果執行長庫克更在近期財報發布會中直言，AirPods Pro 並不是必備的升級產品，被市場解讀，蘋果並未積極、正向看待 AirPods Pro 的銷售。

不過，根據彭博報導，蘋果 AirPods 系列出貨量在 2019 年將成長 1 倍，達 6000 萬副，強勁成長的一部分就是來自 AirPods Pro 銷售優於預期，據悉，目前美國、日本等地 AirPods Pro 均呈現供不應求、官網下訂至到貨的等待期約 2-3 周。

供應鏈業者透露，AirPods Pro 缺貨最大原因是後段組裝產能不足，雖然傳出蘋果要求主要擴建新產線，但最快也需要 2-3 個月才能投產，且還要考量學習曲線所需時間，預計整體缺貨情形將一路延至上半年。

對相關零組件、機構件等供應商來說，一則以喜、一則以憂，喜的是訂單能見度看至明年上半年，有助支撐上半年營運淡季不淡，但憂的部分，明年零組件部分面臨重新議價壓力，在整體出貨量無法提升下，營收、毛利率恐將較今年第 4 季下滑。

據了解，目前 AirPods Pro 組裝廠有中國的立訊精密以及歌爾聲學、台廠方面則為英業達，零組件方面，包含立訊旗下的宣德、康控 - KY、新日興等業者。