銷售強勁！2019年蘋果 AirPods系列出貨量可望破6000萬台

根據《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 的 AirPods 系列的出貨量在 2019 年預計將成長一倍，達到 6000 萬台，強勁的成長主因之一是 AirPods Pro 的早期需求比蘋果預期的要高出許多。

某位知情人士表示， AirPods Pro 的需求已經超出了預期，迫使蘋果的合作夥伴試圖克服產能和技術限制以期順利出貨，也促使多家供應商開始積極爭取 AirPods Pro 的製造業務。

蘋果的 CEO Tim cook 近期也曾在 2019 年第四季的電話會議上表示：「我們從可穿戴設備中獲得了 50% 以上的收入成長。」

庫克當時說道：「可穿戴設備在每個市場都創造了絕佳記錄。我們的可穿戴設備業務呈現爆炸性的成長，年收入甚至超過《財富》 500 強企業中三分之二的公司。」

在 2016 年底首發的 AirPods 大受歡迎之後，蘋果今年發布了兩個產品更新，包含於三月推出了第二代 AirPods，以及幾週前推出的 AirPods Pro。

Apple Watch 和 AirPods 儼然成為蘋果可穿戴設備的兩大王牌，並在過去幾年內取得了強勁的成長。

事實證明，AirPods 在無線耳機市場相當受到消費者的歡迎。儘管面臨一些競爭對手，例如 Sony、Google (GOGL-US) 以及微軟 (MSFT-US)，但仍難以撼動其在無線耳機市場領導地位。

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