〈航運Q4景氣分歧〉散裝熱度有望延至明年Q1 料將優於貨櫃業

進入第四季後，航運業族群表現逐漸分歧，其中，散裝業者認為，由於第四季一向是北半球穀物收成出貨旺季，市況可維持一定熱度，並有望延續至明年第一季，不過，貨櫃海運因處在耶誕前出貨空窗期，近期運價偏弱，待觀察業者預期的年終鋪貨潮能否發酵，整體而言，單季散裝表現應可優於貨櫃航商。

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 1426 點，創 3 周來高點，散裝航商正德 (2641-TW) 指出，第四季一向是北半球穀物收成出貨旺季，散裝市場熱度可望延續至明年第一季。

正德認為，以中長期來看，中國對穀物的需求不因貿易戰而消失，需求會重回成長，尤其中國加強投資基礎建設以維持經濟成長的目標，對原物料的需求看俏，因此，散裝船的市況不會太差。

就貨櫃海運業來看，業者多認為在明年起新環保法規上路後，供需將更趨於平衡，不過，近期貨櫃海運因近期進入耶誕節前出貨空窗期，法人指出，貨量下跌速度大於航商運力控制速度，導致運價跌多於漲，預料相關業者營收將差於第三季。

不過，貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 認為，今年以來廠商以低庫存策略應對美中貿易戰，造成倉庫存貨量偏低，而年終消費旺季到來，再加上電子新品上市、貿易戰緩解氛圍帶動，預期年底前有望出現年終鋪貨潮，同時，明年 1 月 1 日即將實行限硫令，航商縮班減班的比重提高，有助支撐第四季運價。