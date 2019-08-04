〈觀察〉台商回流趨勢下 航運業裡有一群被忽略的受惠產業

隨著美國總統川普無預警宣布， 9 月起再對中輸美剩餘 3000 億美元產品，加徵 10% 關稅，貿易戰火越燒越烈，台商回流腳步也越來越積極，台商回流概念股包括資產營建、機械設備和金融族群，都獲市場點名，事實上，還有一群擁龐大倉儲和廠房資源的業者，悄悄搭上這股熱潮，包括榮運 (2607-TW)、遠雄港 (5607-TW) 和中連貨 (5604-TW) 等，今年以來都積極推動業務，未來倉儲和貨櫃集散場服務的成長潛力不容小覷。

榮運最新透露，大園物流產業園區 6 月已申請建照掛件，預計 2021 年第 3 季完工，招商已在作業中，未來倉庫使用面積達 30048 坪；另外，還有 8 萬坪的南崁開發案，雖無時間表，但開發的想像空間大。

另一方面，隨著台商回流，運送需求也大增，可觀察到，榮運去年台中港貨櫃場全年船邊裝卸櫃量年增 10.4%，今年第 1 季續增 13.9%，為配合業務量增加，榮運已擴大租用碼頭岸線，今年在台中港的貨櫃場業務成長可期。

而遠雄港旗下擁有兩間子公司，分別為遠雄物流以及遠雄航空自由貿易港區，主要營業項目為航空貨櫃、貨盤與貨物的裝卸及運送，以及自貿港區廠辦和倉儲出租。

目前遠雄港倉儲和貨櫃場營收占比超過 70%，據悉遠雄港加值園區一期已滿租，使用率達 99%，6 月底第二期四棟共 5.7 萬坪廠房已開工，完工後，未來將可提供擴大出租廠房的業務。

而中連貨看準台商回流帶動不動產租賃需求大增，日前宣布資遣旗下近千名的貨運司機，以轉型為不動產租賃。

中連貨自有土地超過 5 萬坪，營業面積達 6 萬坪以上，轉型後規劃將旗下自有土地上的碼頭轉租，據悉其洽談租約的需求相當熱絡。

顯然，過去默默維持業務穩健成長的倉儲業者，今年以來都有較明顯投資計畫，無論是加快建置物流園區、廠房動工，甚至是直接將業務轉型，隨著台商回流帶來龐大的廠房租賃和倉儲需求，未來發展潛力不可限量。