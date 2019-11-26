〈聯發科新晶片亮相〉攜網通業者組國家隊 搶5G非手機應用市場

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日發表新款 5G 手機晶片，執行長蔡力行表示，未來 5G 應用不侷限在手機，將擴張至電腦、車用等垂直應用，在經濟部 5G 辦公室協助下，可望與相關台廠合作，搶攻全球 5G 商機。

蔡力行指出，從 2G 時代至 4G 時代，這 20 年間，最大的改變是手機產業，聯發科也同步成長，但隨著 5G 正式商轉，產品將不僅限於手機，而是萬物互聯，包括原先既有的手機，及新跨入的電腦產業，都是未來布局重點。

蔡力行表示，5G 時代來臨，電腦運算能力將只增不減，昨日宣布與英特爾合作的產品，凸顯聯發科橫跨家庭與行動平台的野心，目前也已獲電腦一線大廠戴爾及惠普的採用，相關產品預計 2021 年問世。

經濟部 5G 辦公室技術長張麗鳳表示，在先前的通訊世代中，聯發科進度較慢，但透過專利累積及參與國際 3GPP 的制定，聯發科在 5G 世代中，已取得領先地位，政府也將協助聯發科與台灣相關網通業者合作，在世界推往 5G 潮流中，搶得市場先機。

聯發科指出， 5G 是整體產業趨勢，台灣廠商如研華 (2395-TW) 先前為強化 5G 技術應用，參與電信媒合商華電網的私募，藉由 4G、光纖網路的布局經驗，搶攻工業電腦、安全監控等相關應用。