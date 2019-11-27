〈5G論壇〉徐旭東：對5G又愛又恨 建置成本高卻也可提升競爭力

遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東今 (27) 日參加「5G 進擊，數位升級」論壇，他表示，下個月將啟動 5G 頻譜競標，對 5G 又愛又恨，一方面是 5G 建置所需花費成本高，光標金就要 400 億元，比國際水準高，且台灣人口少導致回收時程長，不過另一方面 5G 發展可延伸至大數據、AI 人工智慧，產業能調整經營策略並提升競爭力。

徐旭東表示，對 5G 又愛又恨，除因 5G 建置要花很多錢，台灣人口僅 2300 萬，但 5G 標金上看 400 億元以上，甚至有其他業者認為會達到 600 億元，「實在太不可思議」，此外，競標後電信業者要再購置設備，又多一筆支出。

徐旭東認為，5G 發展必須做好萬全準備，5G 可延伸至 AI，而 AI 完整的建構，是需要從大數據開始，收集大量資料後，進一步數位化後，才能透過 AI 分析，並針對不同產業來調整經營策略，他舉例，旗下百貨公司就可透過 AI 人臉辨識，知道當日人流、消費者購物習慣以及店員效率等。

談到國際 5G 發展，徐旭東表示，韓國已有 400 萬個 5G 用戶，近期中國也啟動 5G 商轉，由於中國過去 2G-4G 沒跟上國際腳步，因此中國政府大力推動 5G 建設，要當國際領頭羊，這也顯示，全世界網路發展腳步相當快。

經濟部長沈榮津表示，5G 能帶動創新應用服務，台灣 5G 產業決戰點在應用，其中智慧工廠方面，台灣有石化業、半導體業，透過 5G 與 AI 提升產業競爭力及精準生產、行銷；智慧醫療則可提供遠距即時會診、諮詢及教學等。

沈榮津指出，今年是 5G 商用發展元年，目前全球有 39 家電信營運商，開通 5G 服務，預估明年會達到 170 家推出 5G 行動服務。