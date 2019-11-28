貴金屬盤後—美經濟數據正面 美股走漲 削弱避險需求 黃金小跌

週三 (27 日) 交易，黃金期貨價格依舊承壓小幅走低，因為市場對中美貿易談判抱持樂觀，美國持續走向創紀錄領域。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 6.90 美元或 0.4%，收每盎司 1456.5 美元。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.7%，收每盎司 16.92 美元。

美國金融市場週四將因感恩節休市，週五縮短交易時間。

黃金期貨價格本週迄今下滑約 0.6%，約在每盎司 1460 美元附近盤整，由於中美談判不斷傳出正面評論，週一和週二美股主要股指收盤推向紀錄高點，且週三也走高。

中美貿易談判的正面評論有利於風險資產，而不利於黃金一類的傳統避險資產，但黃金多頭認為這樣的動能可能將要轉變。

FXTM 市場分析師 Han Tan 表示，「風險資產的上行漲勢有逐漸消失的危險，因為投資者可能會越來越要求更清楚的談判進展跡象，而不僅是片段的中美貿易戰可能休兵好消息。」

Tan 還指出，中國週三稍早公布的數據顯示 10 月份工業獲利持續萎縮。「市場只能長期忽視慘澹的經濟數據，前一晚公布的中國 10 月份工業獲利下降 9.9%，引起市場關注全球經濟面臨的壓力。」

因此，《彭博》週三報導，期權市場出現高額押注，認為黃金可能翻兩倍漲至每盎司 4000 美元。

與此同時，美國經濟數據大致樂觀，包括第三季 GDP 估值修正，顯示美國經濟第三季成長年率自先前的 1.9% 上升至 2.1%。

此外，美國勞工部公布，上週 (11 月 23 日止) 初次請領失業救濟金的人數大幅下降 1.5 萬人至 21.3 萬人。但許多經濟學家警告，不要過度解讀每年此時單一週的失業救濟金請領數據。

美國 10 月耐久財訂單上升 0.6%，逆轉先前下降 1.1% 的預期，但多數成長與噴氣式戰鬥機和輪船等國防相關產品有關。

美國 10 月份消費者支出連續 8 個月上升，這是感恩節後黑色星期五特價開始起跑的假期購物季潛在良好預兆。

美國 Fed 的《褐皮書》也顯示，在假期購物季來臨前，美國經濟略有回升。

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