TDUA理監事改選 新任理事長由友達總座柯富仁出任

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (26) 日召開會員大會暨理監事會議，並改選第四屆理監事及理事長、副理事長、常務監事，由友達 (2409-TW) 總經理柯富仁當選理事長。

副理事長由工研院特聘專家程章林、志聖工業董事長梁茂生、國立交通大學終身講座教授謝漢萍續任，群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥則為新任副理事長。

柯富仁表示，顯示器產業正面臨巨大轉型挑戰，希望藉由過去的經驗，以技術創新為根本，領導台灣面板產業在跨域合作、國際交流、人才培育、永續發展等議題開創新格局，並透過產業整合分工，促進產業合作，推動升級轉型提升附加價值、國際競爭力。

TDUA 指出，柯富仁曾任元太 (8069-TW) 董事長，在面板產業累積 20 年豐富的經驗與背景。

TDUA 今也公布新任理事包括友達技術長廖唯倫、工研院產服中心執行長劉佳明、大量 (3167-TW) 董事長王作京、GIS-KY(6456-TW) 副總陳伯綸、彩晶 (6116-TW) 董事長焦佑麒、錸寶 (8104-TW) 執行長王鼎章、均豪 (5443-TW) 總經理陳政興、工研院副所長李正中、元太技術長蔡娟娟、台灣永光總經理陳偉望、帆宣 (6196-TW) 總經理林育業、交大光電教授劉柏村、工研院電光所所長吳志毅、默克董事長謝志宏、盟立 (2464-TW) 總經理方玉崗、明基材 (8215-TW) 總經理劉家瑞、晶電 (2448-TW) 副總經理謝明勳、亞智科技總經理林峻生等 23 位。

TDUA 另選出 7 位監事，包括群創董事長洪進揚、工研院所長李宗銘、創智智權董事長蔡新源、交大光電教授戴亞翔、友達資深協理林雨潔、工研院執行長林增耀、中國砂輪副董事長白文亮，由洪進揚擔任常務監事。