科技園區審議會核准友嘉等6家投資案 投資金額達11.8億元

科技部今 (26) 日舉行科學園區審議會，核准通過 6 個投資案，投資總額達新台幣 11.82 億元，其中，全球第三大工具機集團友嘉將投資 5.2 億元，根留台灣，於中科設立營運總部，中光電 (5371-TW) 則預計投入 5.2 億元，開發智慧零售解決方案，其他還包含漢鼎智慧、德菲特醫材、百聯盛生醫、台灣基康等。

友嘉將於中科后里園區投資 5.2 億元，規劃設計智慧製造智能工廠營運總部，研發製造 CNC 立式及卧式加工中心機、CNC 車床、五軸立式加工中心機、智慧製造自動化生產線、龍門加工中心機及臥式搪銑床，友嘉目前在全球有 39 大工具機品牌、52 個生產基地。

中光電則將於竹科投資 2 億元，以自身 AI 人工智慧、大數據、雲端服務等技術，開發智慧零售解決方案，包含智慧虛擬貨架系統、智慧廣告公播系統、條型屏電子廣告與貨架標籤系統以及智慧健身解決方案之沉浸式光影健身系統。

新創公司漢鼎智慧科技預計於中科台中園區投資 2 億元，研製超音波非接觸式電能傳輸電控模組與刀把，將可應用於航太、半導體、光電、醫療器材與精密機械等產業，提升傳統工具機效能。

生技產業方面，科技部表示，德菲特醫材將於竹科生醫園區投資 1.5 億元，研發人體醫療導管外層管、微創手術用導向導管、微創手術用微導管及改良型腦部微導管。

科技部指出，另外尚有提報國為生醫設廠備查 1 案、7 件廢止案、4 件增加產品及營業項目案及備查 9 件增資案，合計增資約 268.06 億元。