〈東元小金雞將上櫃〉東捷12月下旬掛牌 明年營運估優於今年

東元集團 (1504-TW) 旗下東捷資訊 (6697-TW) 今 (26) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計 12 月下旬掛牌上櫃，董事長高尚偉表示，今年營收與獲利，將創造比過去幾年更亮麗的成績，而明年在物聯網應用等需求推升下，營收、獲利更將優於今年。

東捷主要業務為物聯網應用服務、企業資訊委外服務 (ERP 整合規劃與企業 e 化服務)、業務流程委外服務 (顧客關係管理與郵務資料整合)，客戶遍及金融、保險、製造、電信、物流、生技、製藥、高科技及政府單位，其中，去年企業資訊委外服務營收占比達 73%、業務流程委外服務則約 27%。

東捷旗下業務客戶涵蓋層面廣，不乏許多國內與國際知名大廠，在 ERP 整合規劃業務上，是 SAP 在台最大 ERP 服務商，也是微軟、Cisco、Dell 等大廠指定合作夥伴，客戶包括胡連 (6279-TW)、矽格 (6257-TW) 與台郡 (6269-TW)，近期也有 3 家新客戶正在導入中，目前 ERP 營收占比高達 5 成。

除 ERP 外，企業 e 化服務業務方面，客戶也包括國巨 (2327-TW)、馬偕醫院與安川電機等。顧客關係管理業務部分，所服務的客戶包括康健人壽、3M 及法國巴黎人壽等。郵件資料整合服務客戶則包括台新銀行、中嘉集團及台灣寛頻等。

物聯網應用發展則是東捷下一步最重要的事業規劃，包含智慧製造、智慧物流與智慧餐飲，目前已有具指標性客戶如長春英利、宅配通、摩斯漢堡、東元集團等企業成功經驗，除積極開發及代理物聯網結合 AI 解決方案，也持續開拓汽車零組件 ERP、機電業智能製造市場，搶攻物聯網創新應用商機。

從客戶別來看，東捷去年營收 58% 來自上市櫃公司、14% 為公家機關與銀行、9% 為外商、1% 為有線電視。東捷近 3 年營收均維持在 12 億元，今年前 3 季稅後純益 4669.9 萬元，年增 23%，每股純益 2.05 元。

高尚偉表示，目前每年營收約 6 至 7 成來自現有客戶穩定貢獻，營運持穩，今年前 3 季營收已達 9.5 億元，全年營收、獲利，將比前面幾年更亮麗。

展望明年，東捷業務部協理劉新正表示，受美中貿易戰影響，許多台商回流台灣設廠，看好台灣內需市場需求，加上新科技包括 5G、人工智慧與物聯網等驅動，將帶動產業發展，兩岸智慧工廠需求等物聯網應用，都是未來成長動能，看好明年營收與獲利。