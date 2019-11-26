新壽總座明年由黃敏義接掌 將加碼不動產在全台獵地

新光金控 (2888-TW)、新光人壽今 (26) 日雙雙召開董事會，其中新壽通過聘任黃敏義為總經理，明 (2020) 年 1 月 1 日起生效，而現任總經理蔡雄繼自 2010 年接任新壽總經理以來，原本在 2017 年就規劃退休，後來獲董事長吳東進慰留，至明年將滿 10 年功臣身退。此外，新壽看好不動產穩定投資收益與增值利益，也通過投資國內不動產，將在全台獵地。

新光金今天董事會通過今年第三季財報，前三季合併稅後純益達 190.6 億元，EPS 為 1.55 元，純益達 437.4 億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾 3.9 兆元，合併股東權益 1921.8 億元，較去年底增加 32.9%，每股淨值達 15.2 元。

從各子公司來看，新光人壽今年第三季合併稅後純益 135.8 億元，股東權益達 1075.1 億元，較去年底增加 373.1 億元。新光銀行獲利穩定合併稅後純益 40.9 億元，較去年同期成長 4.9%。元富證券合併稅後純益約 13.0 億元，較去年同期成長 31.1%。

新壽董事會也通過總經理人事異動，明年起由黃敏義擔任總座；黃敏義自 1982 年加入新壽，任職已超過 30 年，擔任過業務、人事、投資等相關業務的歷練，並曾經督導新光銀行金融市場、財富管理及分行等業務的營運推展，資歷完整，獲得董事一致肯定認同，此聘任案需等金管會核准生效。

蔡雄繼自 2010 年接任新壽總經理，當年新壽因為接連經歷金融海嘯、歐債風暴，投資出現大幅跌價損失，多年來帳上未實現損失一度超過 300 億元，但蔡雄繼積極改革業務體系、發展金融科技的運用，有效提升公司營運效率，新壽轉型有成，今年隨資本市場翻轉，未實現損益不但已由負轉正，到今年 9 月，已有 38 億元的未實現評價利益。

不過，黃敏義目前為新光金代理總經理，一旦明年接任新壽總經理後，是否續掌金控尚未確定，新光金總經理人選預期將待年底前確定。

此外，壽險業面臨海外投資避險成本高漲，加上投資額度已近滿水位，將投資目光重回國內商辦不動產，新壽看好不動產穩定投資收益與增值利益，內部規畫擬以 300 億元為上限，決議投資國內不動產，在全台尋找優質標的，是唯一一家有意投資興建銀髮日照中心的壽險公司。