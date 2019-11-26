〈奇力新法說〉明年三動能推升 營運可望升溫

電感大廠奇力新 (2456-TW) 今 (26) 日召開法說會，營運長郭耀井透露，打入華為高階手機供應鏈，加上明年低溫共燒陶瓷 (LTCC) 等新應用同步發酵、產能移轉整合效益顯現，有助明年營運。

郭耀井指出，日系同業因為受到自然災害影響停工，復工狀況不如預期，華為擔憂斷鏈風險，因此找奇力新扮演救火隊，不過由於訂單來得太急，出貨量並未放大。

郭耀井強調，華為訂單明年將對營運有所助益，雖然過往也有透過組裝代工客戶，間接進入供應鏈，但這次是直接打進，目前除了蘋果外，各大手機品牌都看得見奇力新的影子。

除新客戶外，奇力新布局多年的 LTCC 應用明年也將進入收割期，郭耀井指出，過去半年從晶片平台做 Design in，目前已經打進 3-4 個客戶，透過模組化，也打進 2-3 個量比較大的品牌客戶，加上今年底也完成擴產，預期 LTCC 的綜效將於明年顯現，預計 LTCC、濾波器、模組等新應用，到明年可望佔營收 1 成以上。

除產品及客戶，奇力新也持續優化生產製程，透過垂直整合外，也透過整合產能提升效率，郭耀井表示，目前在中國的產線，都將往湖南生產基地集中管理；東南亞方面，積層式高頻電感、傳統繞線和小型 molding 電感將朝越南布局，電阻產品則移至馬來西亞生產。