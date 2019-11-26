新創公司沛星完成D輪募資 獲8000萬美元

台灣新創公司沛星互動科技 (Appier) 今 (26) 日宣布，獲得多家投資者挹注 8000 萬美元 (約新台幣 25 億元)D 輪資金，沛星執行長暨共同創辦人游直翰表示，最新募集資金將用於推動全球市場擴張、吸引國際人才、數位行銷、AI 創新應用，並強化產品組合。

游直翰表示，沛星致力發展 AI 人工智慧應用，以技術作為數據驅動型組織，最新一輪募資加入的新股東，將能幫助沛星實現改變企業採納和利用 AI 的方式，推動業務轉型。

截至目前為止，沛星已獲得超過 1.62 億美元 (約新台幣 50 億元) 資金挹注，2017 年獲得 C 輪融資，2018 年更收購 QGraph 和 Emotion Intelligence (Emin) 兩家新創公司，透過技術策略性整合，讓數位行銷人員得解決客戶問題，目前沛星在 12 個國家設有 14 個營業據點，員工人數超過 400 名。

此輪資金投資包括閎鼎資本 (TGVest Capital)、厚安創新基金 (HOPU-Arm Innovation Fund)、淡馬錫控股 (Temasek Holdings) 旗下蘭亭投資國際 (Pavilion Capital International Pte Ltd)、Insignia Venture Partners、集富亞洲 (JAFCO Asia) 以及宏誠創業投資 (UMC Capital)。