〈機器人理財論壇〉智能投資夯 估5-10年出現全自動化理財服務

鉅亨網今 (13) 日舉行「金融科技 刷新未來｜第二屆機器人理財論壇」，與會來賓提到金融科技革命正在改變市場，智能投資愈來愈流行，但機器人理財並不保證獲利，應該打破此迷思，智能投資平台降低風險勝於獲利，也因為機器學習仍存在盲點，預估未來 5~10 年才有可能出現安全、全自動化的機器人理財服務。

今年論壇由資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清、國泰智能投資團隊康利資產管理公司副總裁倪智承及元大投信指數暨量化投資事業群經理邱鉦淵，分別就「AI 人工智慧，迎來金融的轉型機會」、「大數據智能運算，顛覆了傳統交易方式」、「智能投資普及化，幫你創造不凡人生」等三大議題進行專題演講，除了深入探討智能理財的趨勢外，也希望協助投資人打破理財迷思，同時，三位講者也與鉅亨網總經理楊定國，進行頂尖交流對話。

資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

數位財務管理將是金融業必爭之地 銀行應建立 6 大競爭優勢

面對 AI 投資理財大趨勢，資誠創新諮詢公司董事長劉鏡清表示，金融科技公司和其他新進入者正在侵蝕傳統市場份額，銀行越來越注重「留客戰略」，而不僅僅是爭取新客戶，而競爭最激烈的客群是富裕、新興的富裕、小型企業和千禧世代，市場也因此從全通路模式慢慢轉變到數位通路模式。

劉鏡清認為，數位財務管理是傳統大銀行與數位金融機構的必爭之地，而客戶體驗與系統運作扮演成敗關鍵。因此，在數位化過程中，銀行應該建立 6 大競爭優勢，包括：「整合客戶為核心的生態系統、預測客戶及洞察潛在客戶、全通路客戶體驗、先進的風險管理及符規、專注於最佳化數位體驗的運作模式、敏捷的文化及快速上市的運算方法」。

不過，劉鏡清也指出，目前機器學習仍存在盲點，因此現今機器人理財尚無法做到全自動，仍有賴於人的介入，唯有透過「人機整合」的機器人理財，會較有保障，也較為完整，預估未來 5~10 年才有可能出現安全、全自動化的機器人理財服務。

國泰智能投資團隊康利資產管理公司副總裁倪智承。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

機器人理財的投組調整、自動再平衡 將吸引更多投資人

國泰智能投資團隊康利資產管理公司副總裁倪智承指出，近幾年市場和經濟不確定性大增，投資人或是專業經理人都很難預測市場波動漲幅，而智能投資的問世，民眾不需要對個股有深入的專業知識，僅須了解機器人理財平台的運作模式和特性，個股和資產類別的分析交由各領域專家代管即可。

以海外機器人理財發展經驗來看，從了解客戶投資理財需求開始，到線上簡便完成開戶、提供投資組合建議、直接下單；或是直接採用機器人理財公司提供的投資組合，到因應市場變動可以自動再平衡（rebalance），調整投資組合等程序，都將吸引更多投資人採用。

倪智承表示，藉由智能投資平台動態分散和再平衡資產類別，挑選績優基金經理人，可以增加 alpha 機會。以國泰智能投資平台來說，透過投資風險屬性分析，協助投資人篩選出資產配置商品組合，一旦市場遇到震盪，投資組合失衡，也會發出再平衡機制通知，提醒投資人重新檢視資產組合，同時也會針對投資組合提供調整方向。

元大投信指數暨量化投資事業群經理邱鉦淵。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

智能投資平台 降低風險勝於獲利

投資講求分散風險，元大投信指數暨量化投資事業群經理邱鉦淵認為，要達到真正風險分散，投資組合必須講求多角化配置，包括多元市場及多重資產類別，才能做到更分散的效果。所以，智能投資平台著重要點，不在於保證獲利，而是能夠透過系統化、量化的技術，降低人為判斷錯誤及投資風險，才能有助於長期績效之提高。

由於 ETF 近年來已經成為許多人投資組合選項，邱鉦淵指出，元大 ETF-AI 智能投資平台是亞洲首家多元 ETF 投資策略平台，資產涵蓋股票、債券、商品及外匯，可以根據投資人退休、教育、息收、主題等不同使用目的、風險承受度，建構客製化投資組合。舉例來說，「類絕對報酬型」投組，仿照避險基金操作模式，兼具多空操作，以絕對報酬為目標，很適合交易型投資人。

智能運算等顛覆性科技出現後，開始創造出新的市場機會，這些機會是將人工智慧導入傳統理財顧問服務，而非取代傳統理財顧問工作，傳統理財顧問的生產力因此大幅提升，投資者在使用機器人投資理財時，也能輕鬆選擇適合自己的投資組合模式，並清楚明瞭未來投資的趨勢。