【馮冠華專欄】首階段協議或已不遠了

﻿11 月 26 日推介 - 玖龍紙業（2689）

1）上日港股市況總結：恆指週一高開高走。指數高開 278 點後，最多曾升近 519 點，高見 27114 點，尾段升幅略有收窄，最終以 26993 點收盤，上升 398 點。成交金額按日上升約 13% 至約 760 億。港股通南下仍是淨流入，但金額再回落至約 8 億。北上也維持淨流入，金額急升至約人民幣 56 億。藍籌 47 升 3 跌。



板塊方面，本地地產及零售、內航、內房、內銀與水泥股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至 14.6%。牛熊證街貨最新比例為 58:42，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍是 45:55。重貨區方面，熊證上移至 27400-27449，牛證則上移至 26650-26699。恆指期貨夜市收報 27075 點，上升 49 點，高水 82 點。港股 ADR 上升 50 點，相等於恆指 27044 點。

簡評：恆指週一的急升，相信很大程度是市場憧憬隨着區議會選舉的落幕，香港的政局或暫趨緩和所至。本地地產和零售板塊強力反彈可支持此假設。另外，上證在 MSCI 擴容前也收復 2900 點，這對市場氣氛也有一定的幫助。留意恆指昨天曾高見 27114 點，剛巧又升抵熊證重貨區 27100-27149，屠熊後即回吐是常見走勢；換句話說，昨天的升勢，不排除是受衍生工具的操作而放大了。成交金額上升但仍少於 800 億，南下資金浄流入在升市下急跌（維穏任務完成？），做空比率有所下跌但仍屬偏高水平，轉勢的訊號還未確認，後市的走勢，關鍵看來又要返回中美貿談的進展。

港股因香港社運事件，在過去多月已大幅落後於環球股票市場。假設香港政局能暫趨緩和，若中美貿談有任何正面的突破，那麼港股應是俱最優厚條件爆升的市場，風險與回報亦應是最吸引的。那麼，貿談真的會有驚喜嗎？

昨天早報，筆者判斷「人權法」是美國參衆兩院給予川普談判的籌碼，但注意這籌碼也有十個工作天時間的大限。川普沒有即時簽署或否決，估計已在利用此與中方作最後的討價。面對即將在通烏門的種種彈劾，首階段協議有絕對的迫切性。



筆者估計最有可能的結果，是協議中加入一些抽象的人權條款，到時便可否決，既不開罪國會也給面子中方，換來的，可能又是更大的農產品購買度。若這推斷成事，時間上，未來數天便會是轉淚點。建議密切留意人民幣走勢，這會是先行的指標。

若以上的大膽假設成立，首階段協議相關及人民幣受惠股會是短多的目標，這包括出口、手機設備、內航、紙業、澳門博彩及權重的指數成份股。提供萬州（288）、創科（669）、舜宇（2382）、南航（1055）、玖龍（2689）、銀河娛樂（27）、騰訊（700）和友邦（1299）給參考。阿里（9988）回歸能否激活港股市埸也是值得關注的。消息面上，可留意同程藝龍（780），季績不俗也。

2）美股上日市況總結：美股三大指數上升，當中道指上升 191 點或 0.68%，標指及納指則分別上升 0.75% 及 1.32%。十年期債息在 1.752%。美滙指數在 98.3。紐約期油最新報 57.91 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報、明報）：內地在綫旅行服務平台同程藝龍（00780） 公布截至 9 月底止第三季業績，上季純利急升 3.75 倍至 2.94 億元（人民幣，下同）；經調整溢利按年升 33.2% 至 4.19 億元；收入則按年增長 22.3% 至 20.62 億元。用戶增長方面，期內平均月活躍用戶及平均月付費用戶分別有 2.34 億及 2980 萬用戶，分別按年增加 13.4%、31.9%。

4）新股訊息（信報 、經濟日報）：阿里巴巴（09988）今天在港第二上市，其暗盤收報 184.2 元，較招股價高 8.2 元或 4.66%。

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