美時學名藥銷售動能延續至明年 EPS挑戰4元

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 旗下血癌藥 Revlimid 及戒毒癮藥 Suboxone 銷售動能可望延續至明年，加上年底前還有 3 項新品上市，法人看好，美時明年每股純益將上看 4 元續創高，目標價上調至 120 元。

美時今年營收動能來自戒毒癮藥 Suboxone、代理新藥 Evista 及 Revlimid，目前美國市場環境、法規等，對美時銷售有利，除戒毒癮藥已在美銷售一年，銷售通路也將增加，藥品明年銷量可持續成長，不過營收增幅要看價格下滑幅度而定。

另外，Revlimid 營收主要來自東歐，法人指出，今年前 3 季營收貢獻 1.5 億元，預計 2022 年美國上市前，一年可貢獻 3-5 億元營收；西歐銷售則需等到 2024 年專利到期，目前有多家廠商洽談授權，屆時可能有 3-4 億元權利金，估 Revlimid 4 年內可在 80 個國家陸續上市。

美時學名藥除 Suboxone 與 Revlimid 外，還有治療腸胃道間質腫瘤的 Sunitinib；治療去勢抗性前列腺癌的 Enzalutamide softgel；化療藥物 Methotrexate；治療晚期肝細胞癌的 LP173 及治療子宮肌瘤 EsmyaR 等，其中 Sunitinib 已申請台灣及歐洲藥證，而 EsmyaR 學名藥則將在歐洲資料專屬權到期後上市。

整體來說，法人認為，美時短線戒毒癮學名藥可望使獲利爆衝，惟整體產業仍競爭，長線成長動能要等更多產品上市，今年每股純益上看 3-3.2 元，明年營收、獲利可望再成長，目標價自 106 元上調至 120 元。