美時旗下減肥新藥韓國上市 添本季營運新活水

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (22) 日宣布，旗下孫公司 Alvogen Korea 在韓國上市減肥新藥 Qsymia，共有 4 種劑量，用於慢性體重管理及過重產生病症，法人看好，減肥新藥將添本季營運動能外，可望帶動未來營運逐年成長。

美時表示，據韓國醫藥市調機構統計，韓國減重市場規模約為 1.1 億美元 (約新台幣 33.6 億元)，而 Qsymia 已於 2012 年取得美國 FDA 核准，長期使用安全性無虞，且臨床數據顯示與現下主流療法相比，減重效果較顯著，Qsymia 在韓國上市後，也可望站穩市場地位。

美時藥品產品線趨於完整，除減肥藥外，戒癮含片、血癌藥等也逐步邁入收割期，副董事長林羣日前表示，戒癮含片有機會搶進美國醫療公保市場，推升營運成長；血癌用藥陸續在東歐、亞洲、南美洲等國銷售，預計 2022 年於美國上市。

法人看好，美時的戒癮含片、血癌藥及減肥處方藥等 3 大引擎催動下，本季營收可望季增雙位數，明年營運展望也正向，估可優於今年。

美時 10 月營收 7.39 億元，月增 21.7%、年增 39.56%；累計前 10 月營收 67.96 億元，年增 29.81%；第 3 季稅後純益 1.99 億元，季增逾 3 倍、年增 196 倍，每股純益 0.82 元；累計前 3 季稅後純益 5.23 億元，年增 1812%，每股純益 2.17 元，創歷史新高。