力特債權債務協商獲銀行同意 盼儘速恢復交易

偏光板廠力特 (3051-TW) 今 (25) 日召開重訊，董事長趙寄蓉表示，公司已獲全體債權金融機構 3 分之 2 以上同意，後續將依協商會議結論執行相關債權債務，強調公司正常營運，盼可盡速恢復正常交易。

力特因與銀行債協時間稍有延誤，未於財報申報日前完成，因此第 3 季財報遭會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，證交所宣布力特 19 日列為全額交割股。

趙寄蓉表示，4 月 25 日依經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點，向經濟部申請銀行債權債務協商，6 月 26 日召開全體債權金融機構債權債務協商會議，今 (25) 日已獲全體債權金融機構 3 分之 2 以上同意。

力特前董事長賴大王因未與合作廠商簽約，逕向銀行借款 150 億元載南科購建新廠，計劃拿下訂單，但後續卻未順利取得訂單，加上經營團隊遭挖角，導致力特南科廠血本無歸，留下龐大債務。

趙寄蓉進一步表示，目前南科廠已出租給其他廠商生產，但租金收入仍無法彌補債務虧損，因此每年都會舉辦債權債務協商，惟今年時間稍有延誤，若依目前情況，每年約還款 3-4 億元，預期仍需 10 年才能還清債務，正考慮直接處分南科廠，結束債務問題。

力特 10 月合併營收 2.36 億元，月增 16.37%、年增 7.06%，累計今年前 10 月合併營收 20.78 億元、年增 2.03%。