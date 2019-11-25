10月批發營業額年減1.3% 零售、餐飲連8月正成長

經濟部今 (25) 日公布 10 月批發、零售及餐飲業營業額，經濟部統計處副處長王淑娟表示，受到終端消費性電子需求較去年減緩、全球買氣保守影響，批發業營業額 8962 億元，年減 1.3%，但零售及餐飲業則連續 8 個月正成長，預期第 4 季在百貨周年慶、國旅補助方案下，可望持續保持正成長。

王淑娟表示，在批發業方面，占比 4 成的機械器具批發業受面板、筆電需求減緩，加上記憶體價格滑落，惟手機新品熱銷，帶動相關零組件拉貨力道提升，抵銷部分減幅，年減 0.1%，建材及化學批發業因美中貿易摩擦致需求減緩，分別年減 9%、8.5%；食品、飲料及菸草批發業則因洋酒、飲料銷售成長，年增 4.2%；汽機車批發業也在新車熱銷帶動下，年增 4.5%。

零售業方面，王淑娟表示，10 月零售業營業額為 3407 億元，年增 4.2%，其中汽機車零售業，受新車買氣活絡及電動機車熱銷，年增 17.4%，綜合商品零售業百貨公司、超級市場、便利商店等也都因周年慶及個別活動，年增逾 2%，電子購物及郵購業，也在線上週年慶及雙 11 檔期促銷下，年增 8.7%，惟燃料零售業因油價下跌，年減 8.5%。

10 月餐飲業營業額為 646 億元，年增 4.3%，王淑娟表示，餐館業受惠國慶連假聚餐、出遊商機，加上業者持續擴增品牌及新餐點，年增 4.9%；飲料店也受天熱及促銷推升買氣，年增 1.6%，但在市場競爭激烈下，部分業者縮減門市，抵銷部分增幅。

展望 11 月，王淑娟表示，批發業雖受美中貿易紛爭干擾，但在耶誕節及明年農曆春節鋪貨旺季來臨，成長動能可望回溫，預期 11 月批發業年增幅度落在 - 2 到 1% 之間，12 月則因去年基期較低，有機會轉正。

零售業及餐飲業則因週年慶檔期延續、雙 11 採購旺季展開，加上政府推動旅遊補助、節能家電汰舊換新等措施，可望持續推升營運動能，預期 11 月指數皆將年增 1-4%。