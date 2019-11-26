1280元定期票遭批成效低 柯文哲：北市境內可望更便宜

台北市 1280 元交通定期票上路 1 年多，市議會昨 (25) 日進行預算審查，議員質疑耗資近 10 億元補助，但捷運、公車運量僅提升 3%，成效不彰，最終將預算案擱置。台北市長柯文哲今 (26) 日表示，政策還可以再精進，不過大方向應該不會錯，且台北市境內月票也許可以更便宜。

柯文哲表示，雙北 1280 元交通月票是有整體配套的，根據統計，每天有 80 萬人進來台北市上班，政策當然還可以再精進，不過，大方向應該不會錯，例如只在台北境內進出、沒有跨區的月票，也許還可以再更便宜，目前相關局處仍在評估統計數據。

根據交通局統計，上個月共 32 萬人次購買月票，平均一張月票使用金額約 1630 元；台北進、新北出的民眾約占 25%，新北進、台北出的也有 25%，台北站進出的民眾則有 40% 左右，新北站進出的民眾約 8%；月票價差補貼部分，北市明年編列 5.6 億元補助款，新北編列近 3.8 億元，共 9.4 億元。

針對 1280 元交通定期票成效，有議員指出，花費近 10 億元補助，但捷運、公車運量僅提升 3%，成效明顯不彰，邊際效益遞減，雖然公共政策非以營利為目的，但應該設下停損，最終交通委員會決議暫擱月票補貼預算，並要求交通局提出政策報告，再與議會溝通預算。

柯文哲強調，政治上是「先給後拿」，台北市政府現在正逐漸進行停車格收費，如果沒有 1280 月票政策，很難去得到一個普遍停車格收費的道德正當性。