力達在台力推單級和雙級永磁螺旋空壓機 提供高達30-50%節能成效

力達 (4552-TW) 自 1993 年從台商西進打拼至今，成為中國專業的通用型空氣壓縮機的領導廠商。力達董事長吳建能指出，現今營業成本增加，人才留台灣，要更有智慧節能，能耗減少必定是首要目標，力達集團在台力推高效節能單級和雙級永磁螺旋空壓機，提供高達 30-50 % 節能成效。

吳建能強調，空壓機恆為工廠的心臟，力達集團提供高效節能及高穩定性的空壓機和服務支援，讓業主在生產運作上更能分秒必爭外，能效提高、可靠運行和簡易維修，也能大幅降低時間及營運成本，力達本著企業產品硬實力及拚勁，踏實做好銷售服務網絡，讓用戶使用更放心

力達集團透過產銷研的專業力，强大的經銷通路，銷售自有品牌也成為知名品牌代工首選。主要產品往覆式空壓機、螺旋式空壓機、渦卷式空壓機，產品獲各行各業廣泛應用。

在產業應用上，隨時代進步，動力來源由傳統人力轉為電力取代，工業用電已為最大宗能源損耗，尤其各類壓縮機產品消耗全國 30% 以上電量，尋找高效率、低耗能的空氣壓縮機早已為當務之急。以空壓機運行總成本，劃分採購成本、維修成本、能源成本，其中最容易輕忽的，就是能源成本和時間成本支出。

以使用一台 150 匹馬力的空壓機為例，每年需支付電費達 290 萬元，長吳建能並指出，力達集團提供高效節能及高穩定性的空壓機和服務支援，讓業主在生產運作上更能分秒必爭外，能效提高、可靠運行和簡易維修，也能大幅降低時間及營運成本，力達集團在台力推高效節能單級和雙級永磁螺旋空壓機，提供高達 30-50 % 節能成效。任何產品聯繫及諮詢服務窗口請洽力達集團台北辦事處 (02)2732-8616。

力達並指出，力達單級永磁螺旋空壓機的產品特色重點包括：

1. 減少能源成本：高於國內 IE3 馬達的節能效率，搭配高質量螺旋主機和高效馬達提高生命週期，優異專用的變頻器，可達 50% 節能效果，讓機器生命周期成本平均減少 35%。

2. 最高可靠性：符合 ISO 9001、ISO 14001 及 ISO 1217 標準，用最低的操作成本，享受更長更穩定的產品生命週期。30 種以上的故障保護功能：過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載、風機電流不平衡等，提供最佳保障.

3. 整合空氣系統：台灣 Lida 新一代空氣系統交貨時即可使用，無需個別的壓縮機空間，運轉低噪音、外型精巧、且已整合空氣處理設備。

4. 安裝輕鬆：外型精巧、結構簡易、小坐落面積、重量輕。整合式設計包含內部管道、冷卻器、馬達、潤滑和監控系統，無安裝不當疑慮。

5. 低維修成本：獨創的壓縮機設計節省了不必要的維護費用，所有零組件採長壽命設計、油過濾器和精細分離器確保最佳壓縮空氣質量，維修時間減少、停機時間和維修費用相對的大大減少。

6. 操作簡易，工業 4.0 智慧結晶和操作實現：智能控制降低運行費用，精密的操作控制系統簡便易用。