市場剛性需求穩定 力達8月營收回升達4.67億元 月增1.1%

貿易戰導致中國設備需求趨緩，空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 大舉開拓海外市場，並逐步獲成效，今 (9) 日公布 8 月營收回升到 4.67 億元，月增 1.09%，年減 27%，主要原因來自於穩定市場剛性需求為重要支撐；力達前 8 月營收 36.75 億元，年減 31.82%。

力達 8 月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機分別占營收 29.1%、53.9% 及 13.0%，累積至 8 月比重分別佔 31.5%、52.6% 及 13.1%，毛利率較低的活塞機比重自 7 月開始，已降至 3 成以下。

力達主管指出，螺桿主機研發部分，30 匹及 50 匹馬力型號主機已完全自製，7 月正式開展 15 匹、20 匹馬力主機自製，覆蓋小規格螺桿需求客戶，預計最快明年達成 100 匹以下馬力主機全自製，占目前螺桿空壓機出貨比重近 7 成。

力達將推數款螺桿新機，並研發無油螺桿等更高節能型產品，既有產品中，近期以兩級節能壓縮螺桿機最受市場青睞，8 月兩級節能壓縮螺桿機營收較去年大幅成長 113%，推升營收表現。

力達認為，中國 8 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) ，較 7 月略降至 49.5，仍為榮枯線之下，在關稅戰角力下，製造業內需市場仍觀望，長期來看，貿易戰刺激中國整體經濟產業升級，將加速高端產業鏈布局，對中國各行業自動化程度有加速推升作用，目前興建中的新廠是為實現長期營運及空壓機行業轉型目標，專注擴大螺桿機的發展規模及應用層面，提高行業競爭力及差異化。

法人認為，力達在鋼鐵原物料價格有利因素支撐下，第 1 季營運為全年谷底，第 3 季營收將與第 2 季 14.66 億元持平，毛利率可望再拉升。