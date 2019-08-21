〈力達法說〉泉州新廠明年底完工 衝刺螺桿壓縮機市占率提升

空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW) 今年資本支出估達人民幣 1.5 億元 (新台幣 6.6 億元)，明年還計劃再投入人民幣 3 億元，主要投資泉州台商投資區的自有廠房，新廠預計明年底完工，將在新廠區內設立螺桿空壓機研發中心，將爭取螺桿機主流市場市占率提升。

力達 - KY 今 (21) 日召開法人說明會，由財務長黃孕祥及總經理特助關上傑主持，談到第 2 季財報，其中營業費用率高達 10.27%，年增 3.28 個百分點，上半年營業費用率 10.51%，也較去年同期大增 3.21 個百分點，黃孕祥指出，主要是為投入大量研發費用造成。

同時，力達即將投入約 40 億元新台幣，在泉州 5.62 萬坪基地興建新廠，預計投資人民幣 4.89 億元在廠房、設備則預計投入人民幣 3-4 億，將在新廠區內設立螺桿空壓機研發中心，爭取高階螺桿機市場市占率。

力達今年上半年主要產品營收比重中，螺桿機比重成為主流，活塞機、螺桿機、渦旋機營收分別占 32.3%、52% 及 13.1%，其中節能的兩級壓縮節能螺桿機營收，較去年同期成長 61%，占螺桿機比重創高至 10.2%，F 變頻佔螺桿機比重則維持約 25% 的穩定成數。

黃孕祥指出，泉州新廠目前施工進度達 30%，全部廠房工程預計 2020 年底完工，加上搬遷設備進駐時間約需 6 個月，新廠將投資自動化程度製程，加速螺桿主機自製能力。