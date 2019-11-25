華為推出MatePad Pro 屏佔比高達90%

華為 (002502-CH) 在今日 (25 日) 於上海舉行了新品發布會，正式發布了華為 MatePad Pro 平板。

據悉，MatePad Pro 屏占比達 90%，不僅是全球屏佔比最高的平板，也是全球首款採用「極點屏」設計的平板。相較之下，蘋果 iPad Pro 的屏占比 84.6%，三星的 Tab S6 屏占比則為 83%。MatePad Pro 的邊框僅有 4.9mm 比蘋果和三星都還要窄。ProMatePad Pro 解析度為 2560X1600， MatePad Pro 也是華為首款達到 DCI-P3 色域的平板。

MatePad Pro 搭載了麒麟 990 晶片，搭載了 7250mAh 電池，支持 40W 快速充電，也是華為首款支持多屏協同的平板。MatePad Pro 的顏色上有貝母白、夜闌灰、青山黛、丹霞橙可以選擇，售價 3299 元起。

MatePad Pro (圖片：eastmoney)

此外，華為 MatePad Pro 也配備智慧磁吸鍵盤、藍牙配對、無線充電。鍵程為 1.3mm，具備舒適的打字回彈，配合多屏協同功能，有助於使用者辦公。據官方介紹，華為也帶來了全新 M-Pencil 手寫筆，具有磁力吸附以及無線充電的功能。

另一方面，華為消費者業務 CEO 余承東表示，華為 Mate 30 系列新品上市兩個月內的出貨量已超過 700 萬台，年增 75%。而華為的 Watch GT2 智慧型手錶也在上市 45 天後，出貨量超過 100 萬台。

余承東說道，在未來，華為消費者業務不會進入家電領域，主要專注在手機、智慧音箱、PC、平板、智能手錶等 10 種與消費者衣食住行貼近的智慧消費者業務。