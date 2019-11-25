玉晶光完成35.5億元籌資案 現增股11/29上市

蘋果新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能升溫，玉晶光 (3406-TW) 現增案今 (25) 日完成募集，現增股將在 29 日上市交易。

玉晶光發行 1 萬張現增籌資案，現增股每股 355 元發行，擬募資 35.5 億元，現增案已在今日完成特定人繳款，現增募集資金將部分投入玉晶光中國廠的產能擴充。

玉晶光現金增資案訂每股溢價 355 元發行，募集 35.5 億元，現增案由永豐金證主辦，完成募集後，將是台光學元件產業歷來最大市場籌資案，打破玉晶光 2011 年 3 月現金增資案籌資 23.5 億元的紀錄。

今年以來，光學元件廠籌資案第一起由新鉅科 (3630-TW) 拔頭籌，9 月初完成 2.5 億元現增案，每股 82.8 元溢價發行，募集金額為 20.7 億元。

玉晶光 2019 年第 3 季營收 50.57 億元創新高，毛利率 49.27% 也創新高，季增 8.1 個百分點，年增 11.52 個百分點，稅後純益為 13.01 億元，創新高，季增 4.96 倍，年增 3.77 倍，每股純益為 12.9 元。玉晶光第 3 季毛利率達 49.27%，受惠生產良率提高，產能達經濟規模帶動。

玉晶光 2019 年前 3 季營收 82.65 億元，毛利率 45.3%，年增 5.67 個百分點，稅後益達 15.24 億元，年增 2.12 倍，每股純益 15.13 元。

玉晶光客戶拉貨高峰已過，第 4 季營收預估將修正，明年市場需求看法仍正向，將加速擴充產能因應客戶需求，擴充的新產能最快明年底開出，此外，玉晶光處分中科廠給矽品，預計第 4 季完成交割入帳，估可貢獻每股純益約 2.9 元。