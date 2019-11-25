新下市機制砍向雞蛋水餃股 12檔股票明年4月強制退場 

為解決體質不佳的雞蛋水餃股，台股新的強制下市機制將於明 (2020) 年 4 月上路，證交所董事長許璋瑤今 (25) 日於立法院財委會表示，目前密切觀察的有 12 檔股票，若未改善將強制下市，市值約 106 億元，占所有上市公司 35 兆元市值萬分之 3。

金管會主委顧立雄今年 2 月底曾表示，掛牌又擺爛的「雞蛋水餃股」要先解決，為了解決體質不佳的雞蛋水餃股，金管會 3 月公布，未來上市公司如有遭會計師出具經營能力存在重大不確定性的查核報告，或每股淨值低於 3 元，且遭打入全額交割或採分盤交易後逾三年仍未改善，將先停止交易，半年後仍未能恢復買賣者就要強制下市。

許璋瑤今天表示，此新下市機制將自明年 4 月 1 日上路，國內上市公司或第一上市公司於 2020 年 3 月底前檢送的 2019 年度財報，如有符合上述條件，即會適用新規定。

立委余宛如質疑退場機制長達三年，相較美國 90 天、香港 18 個月，台股退場機制恐過長，擔憂有公司「取巧」透過減資，以衝高淨值假象避免退場。

顧立雄回應，動輒就下市會被投資人罵，訂三年時間是希望公司可以積極改善，投資人得知有緩衝時間，知道自己買的股票是體質不佳的，投資上就要考慮，可以緩解對投資人的衝擊。

此外，顧立雄說，減資也是改善體質的方式，若減資後還是無法改善，仍會啟動下市，減資不見得是取巧，若擔心做假，有市場監視單位如證交所、櫃買中心等會查核相關財報，這部份牽涉財報健全表達與資訊揭露等問題。

由於新下市機制明年 4 月就將上路，許璋瑤表示，目前證交所密切注意有 12 檔股票，市值約 106 億元，約占台股全體市值 35 兆的萬分之三。