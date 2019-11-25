〈每週CFTC報告〉投機者再減美元指數看漲押注 VIX淨空單連4週創歷史新高

最新美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機性資金連續第 7 週減少了美元指數看漲押注，總體美元看漲部位現在降至 23 週以來最低。加元看多部位連續兩週遭到大減，雖然整體仍看漲，但水位已降至 5 週以來最低。押注 VIX 的淨空單則連續 4 週創歷史新高。

美元指數

截至 11 月 19 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單減少 3159 口，至 2.4 萬口，是連續第 7 週減持。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 7 週時間中，投機者降低的美元看漲押注，累計已達 1.8 萬口，也使整體多頭部位來到 23 週的低點。不過上週五在經濟數據轉好，川普再釋貿易利多口風之下，市場情緒出現變化，美元指數大幅走高。

其他貨幣

本週各主要貨幣的多倉，幾乎全數遭到減持，唯一在出現倉位改善的是紐西蘭幣，淨空單共減 1136 口，至 3.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

倉位變化最大的是加元，在上週多頭大減 1.1 萬口之後，本週淨多單又少了 1.3 萬口，使目前多頭部位僅為 2.8 萬口，為 5 週以來最低水位，但整體仍連續 21 週看漲。

黃金

本週投機者重新增加了黃金多頭部位，為 5 週以來第 4 次增持，淨多單增加 1.8 萬口，至 28.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 5 週以來，投機者在黃金共增加 3.2 萬口的淨多單，多頭部位已連續 18 週在 25 萬口上方。

原油

大型能源投機商本週在 WTI 原油期貨市場上，繼續第 6 週提高看漲部位。淨多單增 5378 萬口，至 42.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

過去 6 週以來，WTI 原油多頭共增加 7.4 萬口，多頭連續第 3 週高於 40 萬口，來到近 25 週以來最高。

美國 10 年期公債

大型投機者本週繼續推高 10 年期美債的空頭押注，淨空單增 3.4 萬口，至 18.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在過去 4 週中，已第 3 次加碼空單，空頭部位雖由早前的逾 20 萬口以上大幅減少，但依然連續 4 週在 10 萬口以上。

VIX

VIX 目前又來到 13 以下，而投機者也未改看空情緒，淨空單再增 1.2 萬口，至 21.8 萬口，空頭部位已經連續 4 週寫歷史新高。

(圖表取自 countingpips.com)

VIX 投機商連續第 6 週和過去 12 週中第 11 次繼續增加看跌押注。