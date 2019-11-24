樺漢啟動5年計畫 瑞祺電跟進衝刺「三化」拚轉型

瑞祺電 (6416-TW) 隨母公司樺漢 (6414-TW) 啟動 5 年轉型計畫，總經理洪德富指出，將朝服務在地化、產品多元化、解決方案化「三化」為發展目標，而配合轉型計畫，將繼續投資併購，將以軟體定義儲存 (SD-Storage)，以及智能化相關領域為主要標的。

洪德富指出，未來營運轉型分為服務在地化、產品多元化、解決方案化，在產品多元化方面，未來硬體產品除了 IT 及 OT 的網路安全、SDN 外，因應 5G 時代來臨，也將朝高端的電信產品發展；軟體方面則朝向工業型 SDN、邊緣儲存系統、電子標籤系統整合 (ESL)、智慧電網等應用。

在解決方案化的部分，將會以網通為出發點，整合利基型市場解決方案，建置 5G 是代下工業互聯網的生態系董，強化方案整合能力，提供客戶跟集團關係企業相關應用。

應用市場方面，瑞祺電將瞄準資訊安全、軟體定義廣域網 (SDN)、智慧工廠、整合式通訊系統、邊緣資料中心等 5 大市場，

洪德富也強調，為了達成產品多元化以及解決方案化，投資以及併購依舊會持續，目前初步方向會朝軟體定義儲存相關領域，以及智慧醫療、安全，智慧零售跟車載、車用等領域發展。

樺漢暨瑞祺電董事長朱復銓則指出，樺漢的未來目標則是透過集合、整合品牌、製造、系統等業務，搭配母公司鴻海 (2317-TW) 集團的資源，從製造、供應鏈、採購，延伸到新技術研發、創新生意模式、全球化銷售等，將集團效益最大化，最後透過融合，發展一條龍的全方位智能解決方案。