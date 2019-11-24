逐筆交易擬真平台見成效 盤中零股交易制度明年Q4接棒推出

台股逐筆交易制度將於明 (2020) 年 3 月 23 日上路，金管會主委顧立雄表示，為利投資人熟悉逐筆交易制度，至 10 月底，已有 181 萬人次使用逐筆交易擬真平台，預期明年可以順利上路；而逐筆交易制度上線 6 個月後，盤中零股交易制度也將於明年第 4 季接棒推出。

顧立雄周一 (25 日) 將赴立法院財委會就證券市場逐筆交易及盤中零股交易之推動方案、進度及 IPO 績效」進行專題報告。

根據顧立雄書面報告表示，國外主要證券市場皆採行逐筆交易，目前我國國內期貨、選擇權、權證等商品亦已採行逐筆交易，鑑於逐筆交易較集合競價有助於提升交易效率與資訊透明度，因此，我國證券市場將自 2020 年 3 月 23 日起全面實施逐筆交易制度。

顧立雄表示，逐筆交易具有委託隨到隨撮的特性，規劃於盤中時段 (9:00-13:25) 實施，開收盤時段仍維持集合競價。另逐筆交易制度將新增「市價單」、「立即成交或取消」、「全部成交或取消」等委託單種類，提供投資人更多選擇。

為利投資人熟悉逐筆交易制度，證交所已於今年 3 月 25 日推出擬真平台，截至 10 月 31 日止，擬真平台投資人使用帳號次數累計已達 181 萬人次，每日平均超過 1.2 萬人次。

而逐筆交易之後，金管會將進一步規劃「盤中零股交易制度」。顧立雄表示，現行零股是採盤後交易以集合競價一次撮合成交，交易時間與成交機會均受限制。為了提供年輕人及小資族群於盤中時段可買賣零股，因此金管會已請證交所規劃「盤中零股交易制度」，至於上路時間，要待逐筆交易上線後 6 個月才接棒上線，金管會預計約為 2020 年第 4 季實施。

至於 IPO 績效部分，金管會統計，我國自 2016 年至今年 10 月底，IPO 家數分別為 61、44、62、31 家，其中，2017 年度因部分公司考量匯兌損失及美國市場因素影響送件時程，致 IPO 家數較 2016 年度減少；至於今年截至 10 月底的 IPO 家數，因受國際政治經濟情勢波動影響，致相較去年同期的 49 家減少。

顧立雄近一步解釋，依據 WFE（WorldFederation of Exchanges，世界交易所聯合會）截至今年 6 月底統計資料，全球 IPO 家數較去年同期減少 35.2%，若細分為亞太、北美及其餘國家等地區，則分別減少 32.7%、22.3% 及 55.4%，呈現全球性衰退態勢，並非只有我國 IPO 衰退。