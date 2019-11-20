不受美國禁售令影響 華為供應商股價持續大漲

據《彭博》報導，雖然於今年 5 月，美國商務部將華為列入黑名單，規定美國企業若向華為銷售產品，必須先取得特別許可證。但是，華為之美國供應商股價表現卻不跌反升，自禁售令發佈以來一路上漲。

美國商務部於 5 月時，對華為提出指控，表示華為所提供之設備，將會對美國國家安全造成嚴重威脅，因此，要求美國供應商停止對華為供貨，當時市場預期，對華為依賴較高的美企，包括：新飛通光電 (NeoPhotonics)、魯門特姆 (Lumentum)、以及 Inphi 等，將會因為禁售令影響，而受到嚴重的衝擊。

華為主要美國供應商 (圖：Bloomberg)

但是，這些供應商的股價表現，卻超乎市場預期，《彭博》針對 9 家營收之 5% 以上來自華為的供應商，所加權之股價指數顯示，自 5 月禁售令發佈以來，這 9 家企業的加權報酬率已上升至 31%。超過費城半導體指數之 23% 報酬率。

華為供應商股價表現與費城半導體指數比較 (圖：Bloomberg)

其中新飛通光電 (NPTN-US)、Qorvo(QRVO-US)、以及 Inphi(IPHI-US) 這三家華為的供應商，自禁售令發佈以來，股價更是飆漲了超過 50%。

華為供應商新飛通光電、Qorvo、Inphi 股價走勢

美國政府於本週一 (18 日) 宣佈，針對華為之禁售令，將再次延長 90 天。這已經是自 5 月以來，第三次延後禁售令的實行日期。美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示：「暫緩禁售令的實施，是為了減緩華為客戶受到的衝擊，但為了保護國家安全不受威脅、以及維護本國創新技術，商務部將持續監控敏感科技產品的出口。」

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