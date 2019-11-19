5大幣別保單責任準備金利率調降 明年儲蓄險保費全面上漲

金管會今 (19) 日表示，依過去一年多來各幣別公債利率水準趨勢，考量各國央行持續維持寬鬆政策，明 (2020) 年將調降新台幣、美元、澳幣、歐元、人民幣等 5 大幣別保單的新契約責任準備金利率，明年元旦正式上路，由於責任準備金利率愈低，保費將愈貴，明年儲蓄險保費將全面上漲。

金管會每年 11 月都會對壽險公會責任準備金進行試算，以決定隔年的責任準備金利率，來衡平壽險業應維持永續經營能力及保戶負擔，由於全球利率趨勢往下，金管會主委顧立雄早在 10 月中旬就已透露，明年確定調降責任準備金預定利率。

而各幣別保單的責任準備金利率調降幅度今天出爐，金管會表示，依據財團法人保險事業發展中心分析結果，考量各幣別公債利率走勢有下降的趨勢，明年度各幣別適用的新契約責任準備金利率皆要調降。

其中，新臺幣、美元及人民幣保單各負債存續期間均調降 1 碼; 澳幣保單負債存續期間 10 年以下調降 1 碼，超過 10 年期者調降 2 碼; 歐元保單負債存續期間超過 6 年期者均調降 1 碼，6 年期以下者維持不變。

因為責任準備金利率的高低，與壽險提存壓力的高低成反比，責任準備金利率愈低，壽險業提存壓力將愈高，因此反應在保費上，明年的保費就會上漲。

金管會預估，準備金利率若調降 1 碼，保費可能變貴 2-3%。壽險業者則表示，明年保費調整，受影響較大的為儲蓄險，包括還本終身險、複利增額險、平準終身險三種預估影響較大。

金管會提醒，壽險業者應確實衡酌外在市場利率選擇合適的資產予以配置，並確實執行資產負債管理，多銷售保障型保險商品提高國人保險保障，穩健公司各項業務的經營。