〈富邦金法說〉富邦人壽單季加碼海外債855億元 股市鎖碼高股息股

富邦金 (2881-TW) 今 (22) 日舉行法說會，針對富邦人壽投資策略，第三季國內債部位下降，大舉增加海外債投資資產，單季增加 855 億元，而股市部分，瞄準高股息股為主；受惠股債評價上揚，金融資產未實現餘額回升至 385 億元。

富邦金前三季稅後純益達 537 億元，較去年同期成長 7%，每股稅後純益 (EPS) 達 4.99 元。富邦金亦已於本月 11 日公布 10 月自結税後純益，累計今年前 10 月税後純益 560.83 億元，已超越去年全年的 477.3 億元稅後純益，累計今年前 10 月 EPS 已率先突破 5 元大關、達 5.22 元，持續榮登金控每股獲利龍頭。

富邦人壽今年前三季稅後純益 274.30 億元，前三季總保費收入（Total Premium）達 4547 億元，較去年同期成長 12.5%，排名市場第二，其中，初年度保費收入（First Year Premium）達 1680 億元，較去年同期大幅成長 20.9%，排名業界第一，主因傳統分期繳壽險顯著成長，未來亦將持續以提升保單價值為策略導向。

富邦金總經理韓蔚廷表示，明年保險市場將重更長天期保單與投資型保單。

富邦人壽總投資資產規模穩定成長，前三季達 3 兆 9718 億元，年成長 9.6%，總投資收入為 1159 億元，投資收益主要來自經常性收益，主要為股利收入及基金配息增加帶動成長；資本利得則以債券類貢獻較大，較去年同期大幅成長 239.7%。

富邦金今年配發 2 元現金股利，由於今年截至 10 月 EPS 已經突破 5 元，法人關切未來的股利政策，韓蔚廷表示，不論人壽獲利是否可以上繳股利，金控的股利發放政策都不會改變。

在台美利差收窄趨勢下，今年以來經常性避險成本逐季下降，避險前及避險後經常性收益率均較去年同期提升；由於新契約較整體平均負債成本比低，負債成本持續改善，截至 9 月底為 3.61%。

富邦人壽第三季國內債部位下降，單季減碼 144 億元，韓蔚廷表示，主要是利率波動，所以實現獲利；國內債部位雖然下降，但增加海外債投資，單季加碼 855 億元，海外固定收益資產以投資級的公司債及金融債為主，地區別以北美為主要投資區域，受惠股債評價上揚，金融資產未實現利益回升至 385 億元，比 6 月底再增 120 億元，未來會隨市場狀況持續調整投資配置。

展望明年，富邦首席經濟學家羅瑋表示，明年經濟主要要看三大不確定因素，包括：美中貿易戰、美國總統大選選情、中國經濟外溢效應。