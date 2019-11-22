響應台商回台 8家中小企投資逾25億元升級智慧工廠

台商回台投資踴躍，經濟部投資台灣事務所今 (22) 日再通過 8 家中小企業投資超過 25 億元，主要用於擴建廠房、升級智慧化產線等，截至目前，中小企業加速投資方案共有 68 家響應，累計投資金額近 330 億元，可望帶來 2776 個本國就業機會。

經濟部指出，本次聯審會議共通過 8 家中小企業投資逾 25 億元，包括立盈環保科技、信永興工業、忠鍵工廠、東鎮金屬、廷鑫興業 (2358-TW)、盟鑫金屬、佳圓軸承、國韶實業。

鋁合金原料製造廠廷鑫受惠貿易戰轉單效應，目前產線滿載，預計將再遷回 2 條產線，投資超過 6 億元導入智慧機械，生產高階鋁合金與醫材用鎂合金產品，並成立材料研發暨認證中心，強化研發下世代高階鋁合金盤元與新型鎂合金系統。

東鎮在全球衛浴供應鏈中具有關鍵地位，由於美國客戶將原本中國製造商生產的訂單大量轉移至台灣，為了增加產能，決定投資逾 5 億元擴建台中外埔現有廠房，導入智慧化機械與自動化倉儲設備，此次投資將以安全系列衛浴配件為導向。

釘槍零件代工廠信永興，受惠美國 Stanley Black & Decker 將集團全數釘槍產能轉移至主要客戶台灣偉全 (1465-TW)，決定投資 3.5 億元在台中大里新建廠房，擴增撞針成品與脫蠟鑄造零件加工的產能，導入新型加工設備與自動倉儲系統；同樣是台中手工具產業供應鏈的忠鍵，也將投資 3.4 億元進行鍛造工廠智慧化，新增模具部門提升鍛造能量，進攻國際市場。

立盈是業界唯一獲得工業局核發三大產業氟化鈣汙泥再利用許可的業者，由於上游客戶台積電 (2330-TW) 新產能將於明年陸續開出、華邦電 (2344-TW) 及力晶半導體新廠已動工，未來氟化鈣汙泥處理需求勢必大增，因此決定投入 4000 萬元在桃園既有平鎮廠新增全自動化產線，積極研發提升再利用產品的附加價值，進而取得特殊鋼鐵製程的訂單，行銷海外。

經濟部表示，截至目前，中小企業加速投資方案共有 68 家響應，累計投資金額近 330 億元，可望帶來 2776 個本國就業機會。