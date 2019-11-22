台股盤後─生技股百花齊放維繫多方人氣 尾盤翻紅守住十日線

台股加權指數今 (22) 日持續遭壓在 11600 點關卡下，不過，尾盤前由黑翻紅，終場收在 11566.8 點，上漲 8.53 點，仍成功守住十日線和月線位置，成交值縮至 1072.48 億元，法人指出，櫃買指數相對走強，中小型股仍有積極買盤進場，尤其是具有總統大選概念的生技族群強勢補漲，而部分中小個股也輪番上陣，維繫多方人氣。

從權值股來看，尚無明顯外資重手出脫的壓力，多數仍維持在紅盤上，研華、統一超、寶成、南亞科、遠傳、第一金和開發金等漲逾 1%，聯發科、大立光、廣達、台化、中華電、正新、國泰金、台達電、豐泰、南亞和亞泥等均穩在盤上；僅鴻海和中租 - KY 跌逾 1%，台積電、可成、和碩和國巨等略走在盤下。

細族群方面，無論是集中市場或店頭市場，均以生技股表現最熱，在集中市場中生達攻上漲停板，雃博、景岳漲逾半根停板，旭富漲 4%，科妍、和康生和國光生均漲逾 2%，而羅麗芬 - KY、懷特、五鼎、葡萄王、中化生以及美吾華等均有 1.5% 之上的漲幅。

而上櫃生技族群更是百花齊放，達爾膚、順藥和基亞均攻上漲停，奈米醫材、大學光、精華和盛弘等均漲逾半根停板，訊聯、展旺、金可 - KY、優盛、台生材、泰博、佰研和浩鼎均有 3% 漲勢。

紡織族群也有補漲力道，聚陽、銘旺實漲 2% 上下，如興漲逾 1.5%，廣越、南緯、嘉裕和儒鴻等則穩在盤上。

此外，其他強勢個股還有英格爾、聯詠均攻上漲停，亞太電漲逾 8%，台表科、國碩、晶電、隆達和倉和均漲逾半根停板。

元大投顧指出，未來幾個交易日觀盤可持續聚焦在櫃買中小型股能否逐步走穩，隨著美中貿易協商的利空消息出籠，則須留意利多鈍化甚至利多出盡。