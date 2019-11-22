【運達投顧】資金流向低階電子+生技

台股本週偏向整理，週線維持近乎十字線的 K 線，這代表市場觀望者眾，不過 11 月到目前的月 K 線仍是維持上漲的但量縮；下週摩台結算，台股的動向決定 11 月月 K 線的表現，也將影響 12 月的走勢，未來動向重點分析如下：

1. 昨天美股還是因為受美中談判消息面影響維持整理，目前全球股市也都受美中貿易協議的消息面干擾，不過也未必都是壞消息，根據最新報導：中國國務院副總理劉鶴已邀請美國貿易談判代表前往北京進行新一輪面對面談判，且中方希望能夠趕在美國感恩節 (28 日) 前進行磋商，以期解決雙方分歧。雖然有些訊息認為美中難以在 12 月 15 日前達成第一階段協議，不過美國仍可能延後加徵關稅，由於雙方好不容易已經站到達成協議的門口，若就此放棄影響層面之大，對全球經濟都會有影響，因此美方也部分釋出善意，如：美國持續對華為鬆綁，繼日前延長華為與美企部分業務往來的臨時許可證期限後，美國商務部開始批准部分美企的申請，發放許可證允許他們供貨給華為，所以就美中貿易協議來看，只要先掌握市場資金的流向，其實不須太過悲觀。

2. 昨天我們就研判美中貿易的不確定，說明日圓是一個重要指標，依照之前的慣例，市場資金會以日圓當做避風港，所以此時反而要留意日圓是否出現大幅度的升值，若是出現此現象，全球股市就會有修正的風險。日圓目前維持在 107.8-109.4 走區間，若是升破 107.8 則是一個警訊，這兩天日圓約在 108.6 並沒有升破前高，反而還有往前低的位置靠攏，所以市場資金並沒有避險的跡象；再加上新台幣匯率上週升多後回貶到 30.58，近日提示 30.58 只要沒有再貶破，外資仍是偏多操作，這幾天大約就維持在 30.5 元附近波動不大。就外資週三期貨結算後的倉位來判斷，昨天期貨多單增加 1794 口來到 4.2 萬口，昨天股市下跌外資仍增加期貨多單，這個意義非凡，因為若是外資再縮減多單，勢必造成期貨倉位破 4 萬口，這會造成外資有看空台股的跡象，結果目前多單守穩 4 萬口，加上摩台倉位昨天也是增加的又站回到 24 萬口，週四摩台結算很清楚的，外資仍有拉高結算的機會，所以就籌碼面來看台股多頭並沒有遭到破壞，只是漲多整理加上量縮，沒有量價失控的問題，因此台股仍以量縮個股表現為主，接近結算前權值股還會有發動的機會。

3. 以個股的操作來看，這兩天很明顯的權值股休息，資金往低檔中低價股為主，由於台股 8 月以來漲了超過千點，也造成很多股票都已經大漲了一波，所以高位階股在 11 月很多都是偏向拉回整理，但權值股撐盤指數跌不太下去，所以高位階股的資金往低位階股聚集，可以預見未來個股因位階關係，會形成多空分歧的現象。若是台股整理期拉長加上量縮成常態，除低階電子股外接下來還要留意生技股，生技股與指數無關且不須大量就可上漲，有機會成為資金避風港，指標股：可留意中裕、浩鼎，只要一檔站上月線其它中低價生技股會開始發動。

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