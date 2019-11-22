【日盛投顧】高檔量縮震盪，個股輪動表現

◆盤勢分析

1. 美中貿易談判持續「歹戲拖棚」，美股連續三天回檔，台股周五呈現量縮整理，收盤仍守穩月線之上，成交量也放大至 1,200 億左右，櫃買 OTC 指數連續二個交易日逆勢反彈，但收盤仍無法站上月線，短線上在月線未失守前，應仍屬高檔震盪格局。周五盤面資金聚焦 LED、生技相關個股，終場指數上漲 8.53 點，漲幅 0.07%，收在 11,566.80 點，成交金額為 1,076.72 億元。三大法人合計賣超 10.02 億元：外資賣超 1.49 億元、投信賣超 4.12 億元、自營商賣超 4.41 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：指數上漲但成交量量縮 1,100 億之下，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 11,400 點附近，上檔壓力 11,700 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，提防出現死亡交叉。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電能否守穩 10 日線。

3. 櫃買指數上漲 0.50%，收在 143.57 點。短線支撐為 141 點附近，壓力為 144 點附近。

4. 台股選股方向可留意半導體、TWS、汽車零組件、資產營建、生技。

半導體、蘋概、TWS、生技、資產營建

1.LED：預期蘋果 Mac Book 系列明年將採用 Mini LED 背光源，2448 晶電周五股價再度轉強並刷新今年新高，帶動同族群 3031 佰鴻、3698 隆達、2393 億光同步大漲，尤其 2393 億光周五股價出現連續 9 天紅 K 棒。

2. 生技：生技股連續 2 個交易日吸引盤面資金進駐，搶攻細胞治療的 3176 基亞爆量攻上漲停，原料藥廠 4119 旭富受惠抗癲癇藥物 VA 系列日本訂單增加，周五股價再度轉強，收盤站上所有均線之上，6612 奈米醫材因專利授權利多，周五盤中一度攻上漲停，本周上漲超過 28%。

3. 設備儀器：受惠 2330 台積電擴充資本支出及台商回台設廠利多，設備廠 3680 家登股價收盤站上所有均線之上，3587 閎康再創今年新高，連續 5 日出現紅 K 棒。

4. 運動風：產業進入旺季成衣廠 1477 聚陽股價經過連續下跌破底後，周五出現反彈股並站回 5 日線之上，製鞋廠 9904 寶成股價經過橫盤整理後，周五收盤站上所有均線之上。

5. 台塑四寶：因油價連續 2 日上揚，台塑集團個股周五出現拉尾盤，醞釀年底作帳行情。