看好元太物聯網產品動能 外資重申買進上調目標價至45元

電子紙大廠元太 (8069-TW) 看好物聯網 (IoT) 產品動能持續看旺，外資也出具報告指出，電子貨架標籤出貨可望持續成長，帶動毛利提升，但第 4 季則受季節性因素影響，預期營收將季減 5%，明年則持續看好物聯網、彩色電子紙成元太動能，因此重申買入評等，目標價上調至 45 元。

外資表示，第 4 季受傳統季節性因素影響，估元太整體營收將季減約 5%，但明年彩色電子紙產品推出、小米日前推出首款電子閱讀器，加上物聯網產品需求提升，預期都將成為明年成長動能，因此重申買入評等，目標價從 43 元上調至 45 元。

元太昨舉辦法說，展望未來，元太表示，第 4 季消費性電子產品中，電子閱讀器因客戶庫存調節完畢，預期出貨將逐步增溫，且產品將朝高單價、多疊構及大尺寸發展，但電子紙筆記本因正值產品過渡期，預期出貨動能持平。

物聯網方面，元太表示，應用於零售業的電子貨架標籤 (ESL) 動能持續成長，出貨數量及電子紙薄膜出貨面積也持續成長，預期今年出貨將年增 2-3 成，更打入日本多家企業，隨著智慧城市、智慧交通等新應用推出，明年也可望有相同增幅。

元太 10 月合併營收 14.06 億元，月減 20.19%、年增 12.87%，累計今年前 10 月合併營收 115.75 億元，年減 1.25%。