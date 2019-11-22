中鋼明年Q1盤價全面調降 近11季來最大降幅

中鋼 (2002-TW) 今 (22) 日公布明年第 1 季盤價，為協助下游客戶去化庫存、提升出口競爭力，並強化接單動能，七大鋼品價格全面調降，平均降幅達到 3.03%，為近 11 季最大降幅，其中，熱軋每噸大降 1187 元。

中鋼指出，去年底以來，國際各大鋼廠受煤鐵原料成本高漲及鋼品售價劇降，嚴重衝擊獲利表現，面臨經營困境甚至虧損；考量第 1 季為傳統淡季，工作天數較少，雖近期全球鋼市正向發展氛圍轉佳，鋼鐵不景氣循環歷經 1 年半，已近尾聲。

中鋼表示，為協助下游客戶去化庫存、提升出口競爭力，並強化接單動能，透過多場客戶產銷聯誼會傾聽各業界建言，經公司多方審慎評估後，明年第 1 季盤價仍適度調降，以拉近中鋼現行季盤制度下，因領先全球鋼廠開盤，造成與國際行情的落差。

此外，為因應未來規劃新盤價制度調整，中鋼預計，明年 2 月下旬第 2 季開盤前，將向客戶完整說明新盤價制度及相關配套方案，融合客戶對月盤或季盤不同需求，確保客戶與中鋼在新盤價制度下，均有公平、公正、合理的風險分擔與利益共享，與國際行情即時接軌，以兼顧客戶、員工及股東三方權益。

從國際行情表現來看，中鋼指出，由於全球經濟不利因素逐漸鈍化，美國鋼廠宣布二波提價合計每噸 88 美元且成功調漲；前波印度、巴西、俄羅斯等熱軋低價料源銷越南價格，已提價每噸 20 美元以上，且無議價空間；越南河靜鋼廠 1 月熱軋也同幅上漲；中國主力鋼廠 12 月最新盤價皆以平穩為基調，顯示整體大環境已由觀望，轉為正向發展，鋼鐵走勢明顯轉強。

中鋼明年第 1 季熱軋每噸降 1187 元、鋼板每噸降 1174 元、熱浸鍍鋅鋼捲每噸降 1078 元、棒線與冷軋每噸分別降 1000 元、電鍍鋅鋼捲與電磁鋼捲每噸分別降 900 元，全面調降。