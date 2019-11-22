南光抗生素、降腦壓藥明年出貨放量 營運可望優於今年

南光 (1752-TW) 布局海外市場有成，首款抗生素產品在美國市場銷售暢旺，今年出貨量看 30 萬袋、年增逾 1 倍，中國降腦壓藥累計前 9 月營收年增 1.5 倍，法人看好，2 項藥品明年出貨可望再放大，帶動營運優於今年。

南光外銷比重方面，台灣占 73%、中國占 16%、日本占 7%、美國占 3%，東協等其他國家占 1%，其中美國市場是與藥廠合作銷售產品，南光透過 Sun Pharma 銷售首款抗生素產品，去年已出貨 12 萬袋，估今年出貨量倍增逾 30 萬袋，且每年出貨量將持續放大。

南光在中國目前專攻 3 項產品，包括胃潰瘍藥、急救用藥及降腦壓藥，南光表示，急救用藥與降腦壓藥今年開始放量出貨，銷售額明顯成長，光是降腦壓藥今年累計前 9 月營收年增 150%，法人表示，降腦壓藥本季出貨稍微降緩，估明年會重拾成長動能。

胃潰瘍藥方面，南光表示，該藥品正在中國進行一致性評價試驗，預期通過試驗後，藥品價格可受到保護，估最快明年下半年可望通過一致性評價，並上市銷售。

南光 10 月營收 1.58 億元，月增 14.46%、年增 14.29%；累計前 10 月營收 14.22 億元，年增 12.24%；第 3 季稅後純益 6044 萬元，年增逾 5 倍，每股純益 0.6 元；累計前 3 季稅後純益 1.37 億元，年增 76%，每股純益 1.37 元。