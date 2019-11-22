台中鐵捷共構推升房價 新烏日站挾三鐵優勢單價、漲幅居冠

台中市採取「鐵路捷運化」大眾運輸策略，新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等 5 個新站點，其中，捷運與台鐵雙鐵共構的有松竹站、大慶站與新烏日站，3 座車站周邊房價全部持續上揚，以「三鐵共構」新烏日站周邊住宅單價 22.3 萬元最高、漲幅 4.2% 居冠；同時，松竹站、大慶站周邊房價也分別有 3.2-3.3% 的成長。

台中市捷運綠線與台鐵共構車站共 3 座，有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍表示，新烏日站是 3 座車站中唯一「三鐵共構」車站，包括台鐵、高鐵、捷運交匯，加上當地生活機能陸續到位，房市看漲，根據實價登錄資料顯示，今年 1 至 9 月交易量 54 件，平均住宅單價則由去年同期的 21.4 萬成長至 22.3 萬元，漲幅 4.2%。

根據實價登錄資料統計，松竹站去年前 9 月交易量 90 件、今年同期 69 件，平均住宅單價從去年同期的 15.8 萬元漲至 16.3 萬元、漲幅 3.2%；大慶站去年同期交易量 62 件、今年同期 53 件，平均住宅單價則從 18.4 萬元成長至 19 萬元、漲幅 3.3%。陳金萍分析，整體而言，3 座與捷運共構車站周邊房市交易穩定，房價持續平盤微升中。

有巢氏房屋台中高鐵捷運加盟店店東曾閎澤表示，新烏日是三鐵共構車站，是交通一大利多，捷運通車後，值得觀察後續是否帶動更多人潮與商機。目前當地明顯持續發展中，相較 5 年前，入住人口明顯成長、逼近萬人，周邊新建案量也多，可見需求強勁，更出現專為商務客設計的房型，讓商務客不用趕車，可以在高鐵周邊休息、住宿。

他指出，新烏日站周邊生活機能完整，鄰近明道商圈發展成熟，全聯等大型量販店也即將進駐高鐵特區，未來發展可期。目前新烏日站周邊 5 至 10 年中古屋總價約 800-850 萬元，可以買到 3 房加車位，若是 20-25 年屋齡的中古屋，總價則落於 600-650 萬元左右，未來可望隨地區持續發展再增值成長。

興富發 (2542-TW) 集團搶進台中市，今年推案涵蓋住宅及商辦，總銷金額達 300 億元，其中搶進台中高鐵特區推出「夢幻誠」預售案量體最大，總銷達 150 億元，全案力拚明年春節前完銷。

興富發代銷部協理王建騏指出，雖有同業競爭，但「夢幻誠」公開以來銷售已超過 1000 戶。