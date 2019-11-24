〈工業技術資訊月刊〉工具機課程開學了！

當產業面臨景氣低迷，正是蓄勢待發、培養能力的時候！工研院工具機產業人才能力提升培訓課程於 10 月 7 日正式在台中精密機械科技園區開班授課，整整 10 堂結合創新技術與實務經驗的免費課程，協助工具機產業與相關人才，找到升級的致勝關鍵。

工研院舉辦工具機產業人才能力提升培訓課程，將協助工具機產業與相關人才，找到產業升級的致勝關鍵。

台灣機械業在 2017 年晉升兆元產業後，每年持續以千億元台幣的規模成長，面對工業 4.0 所帶來的轉變，導入智慧機械科技以增強體質是一大關鍵。工具機有著機械之母的美譽，不僅是精密機械產業發展的基礎，更是台灣成為全球智慧機械與高階設備關鍵零組件研發製造中心的重要推手。

為了替工具機業者加油打氣，工研院副院長張培仁親自主持工具機課程的開課儀式。他表示，工研院在智慧機械領域的研發與服務，已協助超過 50 幾家廠商提升技術能量。面對中美貿易戰對工具機產業的影響，張培仁樂觀以對：「景氣趨於保守時，就是培養人才最好的時候，待景氣提升，我們才有足夠的能量應對市場需求。」

「大肚山是台灣工具機以及零組件的重鎮聚落，」台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再表示，工研院開設的課程對業者來說，無疑是一場及時雨，身為世界第四大工具機出口國，台灣業者唯有加速提升企業人才的知識與實務能力，才能快速推動智慧產業發展。參與學員也表示，即使受到景氣波動，公司仍鼓勵研發人員進修、充實專業實力，因應未來多變的產業環境。

根據經濟部工業局「2019～2021 年智慧機械產業專業人才需求推估」，在數位化、智慧化產業趨勢下，未來 3 年機械業最需要的人才包括機械設計工程師、電控設計工程師、機電整合工程師，而高達四分之三的機械業者反映人才不足。為了滿足工具機產業用人需求，工研院特別在台中精密機械科技園區開設工具機人才培訓課程。課程內容涵蓋「智慧製造」與「數位設計」兩大主題，強化工具機人才發展高階機種所需的專業知識及技術實務，期待在市場激烈競爭下做好準備，往工業 4.0 的目標大步邁進！

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。