〈工業技術資訊月刊〉鐵三角助轉型 拼出台灣新經濟

台灣新創事業終於可以用無形資產融資，而扮演台灣經濟成長要角的廣大中小企業，現在面臨轉型升級挑戰，不只有科技需求，更有資金需求。工研院日前攜手金融投信、品牌顧問業者，希望能以引進穩定的中長期私募資金，作台灣企業轉型的有力後盾。

工研院日前舉辦「轉型升級鐵三角 打拼台灣新經濟」論壇，邀請來自政府、金融與科技等跨領域專家，共同為台灣企業轉型升級出謀劃策。

私募基金是針對特定投資人，非公開募集，並以股權投資為主要目的的基金。中小企業是台灣經濟命脈，也攸關許多民眾的家庭生計。企業要轉型，升級要資金，工研院繼推動無形資產融資後，再一次結合資金與科技市場，找出台灣隱形冠軍，鎖定智慧製造、智慧醫療以及循環經濟三大領域，串聯金融投信、全球品牌管理協會共同合作，透過私募基金的金援力量，助企業轉型升級，大步邁向國際！

技術、管理與資金 引產業入新境

工研院日前舉辦「轉型升級鐵三角 打拼台灣新經濟」論壇，邀請經濟部次長林全能、工研院院長劉文雄、副院長彭裕民、投信投顧公會理事長張錫、全球品牌管理協會理事長陳春山、台灣工研新創協會會長高繼祖、工研院創新公司總經理戴逸之等來自政府、金融與科技等跨領域專家，共同為台灣企業轉型升級出謀劃策。

林全能開宗明義指出，政府在協助台灣產業轉型所扮演的角色，其一是挹注資源，讓工研院有更多創新能量，培育輔導更多潛力團隊；其二，需降低資金注入障礙；或鬆綁相關法規，刺激資金投資，例如以租稅優惠吸引資金來台，為台灣新創事業或企業轉型注入活水。

「中小企業是台灣的經濟主體，中小企業轉型有兩件事很重要，第一是要國際化，第二就是二代接班時，要有長期穩定的資金支持，」工研院院長劉文雄進一步表示，要提供台灣中小企業升級轉型能量，私募基金絕對是最有效率也是最可行的方法，「唯有從技術面、管理面、資金面三方結合，才能把台灣經濟帶到新境界。」

企業轉型資金 私募基金最適合

多年來，工研院以創新科技產業化推動產業升級，帶動台灣一波波產業發展。扮演工研院新創公司堅實後盾的創新公司，總經理戴逸之也指出，台灣有許多企業透過工研院、創新公司平台，成功從早期的委託設計製造（ODM）轉型為品牌管理，從消費者端順利打入企業端市場，「有了技術能量、有了品牌管理，企業就具備了升級轉型的條件。」

戴逸之以工研院新創成立的兆晟奈米科技為例，透過工研院與創新公司平台，與量測儀器業者致茂科技合作，透過以大帶小模式，成功打入國際半導體大廠供應鏈；而創新公司也曾協助一家專為美國文具大廠代工的傳產業者，因上游客戶調整，業績深受影響，創新公司協助其進行品牌授權、調整產銷結構，逐步走出丟失代工訂單的困頓，營業額重返高峰。

轉型需要技術與品牌，資金就是邁向成功的臨門一腳。「這就是為什麼我們集結工研院、全球品牌管理協會與金融投信業者，形成鐵三角來協助企業轉型升級的目的，」戴逸之表示，轉型資金哪裡來？私募基金（Private Equity；PE）就是很合適的來源。

產業升級必備五大軟實力。

引私募基金助成功轉型

劉文雄以美國經驗指出，與創投基金相比，私募基金是長期而穩定的投資，台灣目前對私募基金的討論還不夠熱烈，可能是受到法規架構的限制；「再來就是市場成熟度的問題，其實，私募基金對於新興產業、二代接班的產業，應該都幫得上忙。」

「像是國際大廠希捷（Seagate）、戴爾等，都曾受惠私募基金的協助，找到企業轉型、站穩市場的新契機，」劉文雄分享。

希捷原是硬碟公司，筆記型電腦上市後，面對產業的急速變化，希捷引進私募基金，快速進行產業併購以提高市占率，至今不僅未被市場淘汰，還能持續穩定成長；原是個人電腦大廠的戴爾，也遇到經營瓶頸，創辦人麥可戴爾於 2013 年引私募基金協助，將股權全數買回，待公司體質調整完畢後、成功轉型後，在 2018 年再度掛牌上市。

無論是向外併購或爭取升級轉型的時間與空間，私募基金都是一股不容小覷的力量。劉文雄認為，「私募基金讓企業得以重新調整，並瞄準可能的市場，台灣企業如果也能得此協助，就能帶動國內經濟。」

工研院扮技術顧問 創造更大價值

做為鐵三角之一的全球品牌管理協會理事長陳春山指出，私募基金協助產業有幾個模式：以大帶小，結合工研院技術與私募基金，為企業重新找到成長動能；第二，績優中小型公司，可引募基金向外併購，拿到進入國際市場的門票；第三，成立品牌控股公司，將 ODM 公司推向國際；第四，以大聯大模式進行水平整合，成立產業控股公司，提升價值與競爭力。

對於引私募基金為產業轉骨，投信投顧公會理事長張錫態度樂觀，他表示，近年私募基金逐漸受到重視，許多金控公司也在私募投入資源，但許多投資者對產業及技術不了解，有工研院可提供技術領域的諮詢，是很大的幫助，也能讓私募整合型專案創造更大價值。此外，私募基金除可提供企業金援，還能扮演資源整合、媒介的角色，產生良性循環。

「無論是美中貿易戰或日韓貿易戰，都給了台灣一個機會，目前國際局勢對台灣相當有利，我們有人才、有技術，只要大家一起投入，把餅做大，讓台灣成為私募的 Hub（中樞），」張錫信心滿滿地說。

工研院要扮演的角色是從技術層面切入協助。

投資三大領域 再創台灣經濟高峰

引入私募基金已是共識，但究竟該投入哪些產業？論壇專家也提出建議。

劉文雄表示，應聚焦對台灣經濟長期有發展的產業，如智慧機械、智慧醫療、循環經濟等三大領域。以台灣的核心機械製造業來說，目前正面臨二代接班以及工業 4.0 的挑戰，透過資金能助其升級轉型。智慧醫療部分，台灣有很好 ICT 技術能量，以及豐沛的醫療人才與資源，再加上資金的挹注， 將可創造下一波的經濟發展。在循環經濟領域，台灣已是屬於 FIRSTIER 的國家，未來可往歐洲市場發展，為產業開創新的成長動能。

張錫觀察，現在私募基金的標的大多是上市櫃公司的子公司，或未來趨勢的公司，若有像工研院這類技術紮實的夥伴，協助做技術研判，必能創造更多價值。張錫認為，智慧醫療、長照領域很有潛力，可結合新技術發展預防醫學；循環經濟是國際趨勢，政府也積極投入，其具備市場密集與資本密集的特性，相當適合私募基金投資；而物聯網、智慧製造隨著 5G 發展有越來越高的需求，也是私募基金適合的標的。

台灣工研新創協會會長高繼祖表示，台灣的製造業與醫療都相當有競爭力，一如台灣的半導體、光電以及 LED 產業，都是經過長期規畫與耕耘，才有今日成績。相信智慧製造、智慧醫療與經濟循環三項產業只要肯長期深入發展，加上中長期計畫與穩定預算，就有機會在未來 10 年躍上國際舞台。

台灣要做創新經濟典範

「工研院的技術能量，可以幫助資金投入對的企業，工研院、金融投信以及品牌業者，三大支柱，缺一不可，」劉文雄認為，資本市場與科技市場的結合，除了需要完善法規的支持，讓投資者更有彈性，也需要市場的推廣，才能長期發展，最後則是必須要能找到深具成長空間以及能夠配合改變體質的企業，當資金一進來，就能一舉達成轉型升級的期待。

工研院副院長彭裕民也認為，很多人認為「企業的成功是靠 LUCK（運氣）」，但正解應是資金、技術、市場串在一起，無法只靠機緣成就。而私募基金也在這次推動新經濟轉型過程中找到一個機緣。

「短期的市場像選美，長期的市場像舉重，」劉文雄妙喻，當企業已經走過初創的選美階段，工研院要扮演的角色是從技術層面切入協助，厚植長期發展實力；而私募基金的投入，則是協助企業有能力舉重，帶動產業長期發展，走得更遠。

政府、金融、科技 跨域專家齊聚一堂。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 335 期 2019 年 11 月號，未經授權不得轉載。