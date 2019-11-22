美眾議院將通過大麻聯邦合法案 大麻股大漲 分析師：僅具里程碑意義

美國眾議院司法委員會週三批准了一項法案，該法案將大麻聯邦一級合法化，自《受控物質法》附表一中刪除。

該法案允許各州制定自己的政策，並鼓勵他們清除低度大麻犯罪者的犯罪記錄，也包括對大麻產品課稅 5%，藉此為在毒品戰爭中受害最重的人提供就業訓練和法律扶助。

根據美國公民自由聯盟的統計，在吸毒遭逮捕的總案件量中，大麻案件占了一半。

然而，該法案雖以 24 票對 10 票通過，有很大的機會獲得眾議院的批准，因為民主黨在眾議院有 234 個席位，但在參議院的挑戰可能較困難，因為參議院由共和黨控制，且不僅多數黨領袖 Mitch McConnell 反對大麻合法化，已有多位共和黨參議員表態不支持。

大麻股應聲上漲

雖然該法案恐難在參議院闖關成功，但大麻股仍然樂觀上漲。

Canopy Growth (CGC-US) 大漲 15%、 Aurora Cannabis (ACB-US) 上漲 18%、Aphria Inc (APHA) 上漲 9.5%，以及 Tilray Inc (TLRY-US) 上漲 7.2%。

CFRA Research 資深股票分析師 Garrett Nelson 表示，「“我們認為，聯邦一級合法化對大麻股投資者情緒產生重大正面影響，先前投資者情緒遭受打擊，因為自從加拿大合法以來，大麻股供過於求，基本商品價格也深度下跌。」

在週三法案通過的前兩個月，眾議院甫通過法案，加速允許銀行向合法州的大麻公司提供服務。

然而，由於參議院不太可能批准，此法案恐僅有里程碑意義，分析師對該法案的未來持懷疑態度。

新大麻創投公司管理夥伴 Alan Brochstein 表示，「這是漫長的過程中的第一步，對大麻股票沒有近期影響，就算眾議院批准了，參議院也不會同意。」

根據追蹤大麻相關股票的替代收穫 ETF (MJ-US)，大麻股今年迄今跌幅超過 25%，這係因零售商店推出緩慢，且加拿大供應過剩，以及美國法規的不確定性。該 ETF 週四上漲 8.15%。

目前，美國已有 11 個州將大麻合法化作娛樂用途，而 33 個州已批准將其用於醫療用途。