〈日盛2020展望〉看明年高點落在12000點 關注三大概念股

日盛投顧今 (21) 日舉辦 2020 年投資展望會，總經理鐘國忠表示，看好明年台股高點將上看 12000 點，尤其台股在資金寬鬆和轉單等效應之下，面對貿易戰不確定性較有抗壓力，題材面上，建議可關注東奧概念股、運動概念股和 5G 族群。

從總體經濟來看，日盛投顧認為，明年全球央行仍將維持寬鬆的貨幣政策，而美中貿易爭端雖仍是主要風險來源，隨美中談判持續推進，全球經濟惡化的可能性降低，尤其美國總統選舉將至，美國經濟在選前可望持穩，有利全球經濟保持穩定。

而台股在資金寬鬆和轉單等效應之下，較具經濟逆風抵抗力。

就題材面而言，隨著東京奧運賽事將登場，多數國際品牌大廠皆表態明年上半年會積極推出新產品，台灣成衣和製鞋供應鏈可望受益。

另一方面，去年全球健身產值高達 940 億美元，美國商用健身器材需求持續增加，台廠相關供應鏈可望受惠；在國內，健身中心會員滲透率僅 3%，低於亞洲鄰近國家，日盛投顧也看好，未來國內健身中心品牌業績持續看升可期。

至於今年炒得火熱的 5G 通訊題材，日盛投顧預期將創造龐大產值，後市展望樂觀，其中，印刷電路板是工業之母，於 5G 商機不可或缺。

不過，5G 商用初期，主要多以基地台相關應用為主，而台廠多以手機為主要應用，因此，台灣印刷電路板產業受惠相對較有限，有待主要手機品牌商積極推出 5G 手機，屆時將帶動台灣多數印刷電路板廠營運。

5G 基地台方面，日盛投顧認為，台廠以銅箔基板廠較有機會受惠。